Figura inolvidable: Se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona

México.- Han pasado 365 días desde la ultima vez que se vio con vida a Diego Armando Maradona, un 25 de noviembre de 2020 todo se detuvo, el nombre del "Pelusa" estaba por todos lados, la preocupación de amigos del medio, familiares y aficionados era enorme. Fueron los momentos de más tensión mundial pues se esperaba que fue una mentira, desgraciadamente tras horas de especulación, se confirmó, Diego Armando Maradona había muerto en casa y a un año de eso sin una causa oficial o que cumpla con las exceptivas de sus seguidores.

Durante todo este año no hay día en el que no se le recuerde como el gran futbolista que fue, aunque tambien se nombre ha sido utilizado para generar más noticias no relacionada al deporte, hablando del lado oscuro del jugador en su mejor época. No hay día en la que un equipo o persona no le rinda un homenaje. El Napoli es uno de ellos, se han tomado muy enserio el recuerdo de Maradona, cambiando el nombre de su estadio, usando camisetas especiales para honrar su memoria y duelos totalmente dedicados a él para festejar lo que dejó en su paso por el equipo.

El tiempo transcurrido tambien se ha utilizado no solo para recordar al buen jugador, como ya se dijo temas controversiales fueron por mucho tiempo el centro de atención tras la partida de Diego Armando Maradona, su familia fue uno de los que más dio de que hablar. Fue eso el momento más intimo revelado por sus hijos al hablar de cómo era su padre con ellos y muchas de las anécdotas que aún recuerdan. Otro de los temas más explotados y que ha sido el némesis del argentino son las drogas, si bien ya se sabía que las usó nunca se dimensionó tanto lo dañinas que fueron para su salud hasta ahora.

Se dio una gran muestra del apoyo y amor de las personas hacía su imagen, miles de ellas salieron a las calles para despedirlo como él hubiese querido, imágenes, canticos, camisetas con su nombre y muchas cosas más. Los seguidores, además de la familia fueron de los más afectados con la noticia, la devoción que mostraron a una persona fue increíble, llanto, alegría, enojo, todos esos sentimientos fueron parte de los días más tensos en Argentina y en el mundo por no saber lo que pasaría sin el Diego con vida.

Hace un año en la despedida del 10 en un luto nacional en Argentina | Foto: Jam Media

A un año de la muerte de Diego Armando Maradona, el exjugador no ha podido descansar, se le recuerda de la mejor manera pero tambien se sigue lucrando con su nombre e imagen en todos lados, si bien no es algo que pueda parecer negativo pues su nombre e imagen siguen presente si a muchos de los aficionados fieles al argentino ha sido demasiado al buscar siempre encontrarle algo malo a su pasado antes que recordarlo como la gran figura mundial que enamoró a una generación con su futbol.

Luego de tanto tiempo investigando aún no se conoce una causa de muerte precisa, se siguen haciendo estudios, pero ninguno ha convencido a los médicos y familiares quienes alegan desatención en el cuidado de Maradona, los aficionados que lo dejaron morir y de parte del cuerpo médico se sigue defendiendo. Diego Armando Maradona tras su partida sigue más presente que nunca y hasta que no se encuentre la respuesta sobre su muerte, de la misma manera nunca será olvidado teniendo en cuenta lo grande que llegó a ser en su tiempo en la tierra.

Este día muchos de los que tiene en la mente al jugador han comenzado con los homenajes una vez más, Conmebol, la Liga de Argentina y los clubes con los que alguna vez jugó se han hecho presente en redes sociales recordando la imagen del Diego, a todos ellos se le suman los aficionados que siguen viendo en todos lados al "10" que les dio gloria por muchos años.

Todos recordaron a su manera al que alguna vez les dio el título mundial de 1986 | Foto: Jam Media

Novedades del caso Maradona

Las investigaciones de la muerte de Diego Armando Maradona pusieron a muchas personas en el ojo del huracán por haber sido de las últimas en tener contacto con el argentino antes de su muerte, Leopoldo Luque uno de ellos, el médico de Maradona es uno de los que fueron investigados por supuesta complicidad. La psiquiatra Agustina Cosachov quien era la encargada del cuidado del exjugador y quien tambien es investigada por su posible participación en complicidad con Luque. A ellos se le suman más personal médico como Carlos Díaz, psicólogo que atendió a Diego, Nancy Forlini quien coordinada los cuidados domiciliaros, Mariano Perroni, Dahiana Madrid y Ricardo Almirón, un grupo de enfermeros que habrían tenido contacto con Maradona en sus últimos momentos de vida.

Las acusaciones que se han hecho no tienen un sentido por ahora, ya que las declaraciones de todos los investigados no tienen relación por lo que no se ha podido describir quién tuvo algo de culpa en realidad por lo que no se ha podido avanzar en ese sentido. Aunque los principales acusados es el personal médico, tras uno año no se les ha comprobado ser culpables en su totalidad.

Entre las nuevas investigaciones se llegó a tomar en consideración que las hijas de Maradona Dalma y Gianinna decían la verdad al culpar al abogado del exjugador Matías Morla, quien estuvo con Diego en todo momento. Él tenía el control total de la vida de su padre por lo que creen que pudo tener algo que ver con su muerte.