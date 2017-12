Final perdida ante Tigres es una caricia de la vida: Turco

Monterrey, México.- El argentino Antonio Mohamed, técnico del Monterrey, que hace una semana perdió en casa ante Tigres, su acérrimo rival, la final y el título del Apertura mexicano, calificó hoy esa derrota como una “caricia” de la vida.

Tigres y Monterrey, protagonistas del “Clásico Regio”, empataron 1-1 en la ida y en la vuelta Tigres se impuso como visitante por 1-2 y aunque el Monterrey tuvo un penalti para empatar lo falló y dejó el título en manos de su rival de plaza.

“Tuve una desilusión muy grande porque cuando tienes tus sueños al alcance y no se logran es una desilusión, pero he tenido golpes mucho más fuertes en la vida y esto es una caricia”, dijo Mohamed en conferencia de prensa luego de que no habló tras la final.

“Tigres justísimo campeón porque hicieron los goles; me hubiese gustado ganar de cualquier manera; estamos dolidos porque creo que hicimos méritos para ganar pero no se logró y ahora tenemos que reinventarnos y pensar en ganar el jueves (en la final de la Copa MX ante el Pachuca)”, añadió.

El estratega consideró que “el futbol castigó demasiado” a su equipo al recibir dos goles con dos disparos de Tigres en 90 minutos.

“Nos castigó demasiado, pero estoy convencido de que el fútbol te lo devuelve todo y tenemos que ir por esa revancha y vamos a ir”.

Aunque el golpe fue duro para el equipo que lideró el torneo durante la fase regular y era el favorito al título, Mohamed dijo que su escuadra se puede levantar y recuperar “y tenemos que hacerlo para llegar otra vez a la final”.

Destacó que es la primera final que disputan ambos equipos, los que más invierten y mejor se refuerzan en México los últimos años “pero vendrán más. Real Madrid y Barcelona se enfrentan muchas veces”, apuntó.

Sobre el trabajo de los árbitros, Mohamed señaló que los errores arbitrales son parte del juego y dijo que Tigres fue certero y efectivo, mientras que Monterrey tuvo posibilidades de anotar y no lo hizo.

“Hay que saber perder porque te puede pasar que en una final no te cobren un penal y en otra final sí, pero no hay que hablar en ninguno de los dos casos; para mí Tigres ganó bien”, finalizó.

Con información de EFE