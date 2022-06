¡Flamante! Las arriesgadas fotos de Alondra González que vencieron a la censura

Ciudad de México.- La jugadora de Liga MX Femenil, Alondra González, se ha convertido en una chica mediática desde hace unos años. Su profesión, paralelo a estar ligada a los medios sociales, la ayudan a conocer mucho más de la República Mexicana como también de los países extranjeros. El hoy es parte de la vida de la chica que vistió las camisetas de: Chivas Femenil, Club América Femenil y Cruz Azul Femenil, antes de convertirse en defensa de las Bravas FC Juárez Femenil.

Alondra desea que las cosas sean mejores en su carrera personal y también laboral, así que se encarga de iluminar su propio corazón llevando acabo tipos de actividades que cuentan mucho más de su persona, y hacen que los ojos y reflectores del público sean dirigidos hacia ella. Una mujer auténtica, guapa, inteligente y que tenga una pasión intensa por el balompié es sumamente perfecto, chicas así, en México, no son frecuentes, empero González es parte de esa lista y por supuesto que roba los corazones dentro y fuera del campo.

Alondra González encantadora en la piscina

Instagram alondraglez0

Cuando viste los colores de las Bravas las aficiones del circuito para mujeres cambian al canal que transmite sus partidos, con el objetivo de observar el trabajo importante de su 'crush' y futbolista favorita. Mientras que, acabando sus encuentros, le da un giro a su vida creando contenido para su perfil social de Instagram, logrando que los medios deportivos como del espectáculo hablen maravillas de la oriunda de Guadalajara, Jalisco hasta tener la noción de seguir actuando como hasta ahora.

Alondra endulza con fotos en 'bikini'

Instagram alondraglez0

Por supuesto que Alondra González tiene principios y no olvida sus raíces, es la idea que tiene en su cabeza para no perder el piso. Su humildad la ayuda a crecer como jugadora y también como mujer, así que no existe algo que la haga perder un escalón, todo lo contrario, sube hasta el doble de la pirámide al compartir tipos de imágenes que rompen las reglas en los medios sociales, sin embargo la mexicana siempre gana el desafío y así continúa para acrecentar su número de 'followers'.

Alondra González fulgurante en traje de baño

Instagram alondraglez0

La tapatía saca provecho de su increíble figura para modelar mucha ropa reveladora pero que hacen sentir un afecto sinigual en las personas que expresan su amor por la futbolista. Mientras más toma confianza mejor nivel alcanza y en sus últimos meses Alondra ha decidido jugar contra las políticas de Instagram, posteando imágenes en 'bikini' y de otro tipo que pueden ser eliminadas por el medio, sine mbargo González siempre se lleva el triunfo y el corazón de sus casi 477 mil seguidores.