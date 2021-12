Floyd Mayweather duda de Canelo Álvarez y sugiere que alguna vez pudo pelear dopado

Estados Unidos.- Golpe directo a la cara de parte de Floyd Mayweather en sus más recientes declaraciones, el expúgil reveló dudar de Saúl "Canelo" Álvarez y toda sus palabras en donde se defiende de las acusaciones de dopaje y podría asegurar que alguna vez lo hizo bajo las influencias de sustancias prohibidas, incluso declaró que cuando se midió a él ya que no está seguro de que lo haya hecho "limpio".

En un nuevo ataque Floyd Mayweather no se guardó nada cuando le preguntaron del mexicano a quien enfrentó en el 2013 y quien le propinó su primera y única derrota en 60 peleas al tapatío en toda su carrera. En dichas declaraciones "Money" aseguró que cuando se habla de Canelo Álvarez solo se hace de dinero y de rivales pero pocas veces tocas el tema de esteroides, o alguna otra sustancia para doparse y tener mejor desempeño en el ring.

"Siempre se habla de Canelo esto, o Canelo lo otro, pero poco se habla de esteroides, esteroides y esteroides", dijo el expúgil en una nueva entrevista. Continuo al mencionar que quizá en más de una pelea no haya estado "limpio" y que así subió al ring y ganó sus peleas, y que incluso hasta en su pelea del 2013 pudo haber usado alguna sustancias sin que lo detectaran, "Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no sé si lo estuvo cuando peleó conmigo", agregó.

El tema de Saúl "Canelo" Álvarez y el dopaje a diferencia de lo que menciona Floyd Mayweather si es algo que se ha manejado en el boxeo, y principalmente por los rivales del mexicano que ha tenido en los últimos años, y es que se basan en ello para generar polémica y que se le investigue al tapatío. Hay que recordar que en el 2018 años después de que se midieran en esa pelea, el mexicano fue acusado de haberse dopado con Clembuterol una sustancia que ayudaba al mejor desempeño del sistema respiratorio y por el cual se le recuerda mucho.

En 2013 se dio esa gran batalla que dejó como ganador a Floyd Mayweather | Foto: Jam Media

Si bien fue sorprendido con esa sustancia en su cuerpo no pasó a mayores ya que antes de él, eso sucedió con la Selección Mexicana lo que dio como resultado que no había sido un dopaje intencional sino que todo se provocó por la dieta que incluía carne que fue manipulada con esa sustancia para mejorar su calidad. Es así como la acusación sobre Canelo Álvarez ya no procedió y hizo que se le permitiera volver a pelear.

Para cerrar sus declaraciones Floyd Mayweather aseguró que en ninguna versión Canelo lo hubiera podido derrotar, ya que considera que si cuando estaba por llegar a los 40 y el mexicano con 23 no pudo hacerle daño, ahora mucho menos a pesar de que hayan pasado los años pues considera que Canelo sigue siendo el mismo peleador que hace 8 años. "Es el mismo peleador, yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Canelo fue un paseo en el parque, fue muy fácil", dijo.