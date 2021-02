Floyd Mayweather estaría dispuesto a enfrentarse en un duelo de exhibición a 50 Cent

El ex boxeador norteamericano, Floyd Mayweather, tien en mente este 2021 llevar a cabo tres duelos de exhibicion, y en uno de esos no descarta medirse ante el rapero y ex amigo 50 Cent.

Mayweather se retiró del ring en el año de 2017 con una marca profesional de 50-0 y 27 nocauts, aseguró que este año hará una serie de exhibiciones y colocó a los hermanos Logan (youtubers) en lo más alto de la lista; sin embargo, no dejó fuera de la corta lista a 50 Cent.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Este año me voy a enfocar en muchas exhibiciones. Tengo una exhición en Tokio de nuevo. Claro, está la que tendré con Logan Paul, y claro, si Jake Paul le gana a su próximo oponente que es Ben Askren, también tendré con él una exhibición”, escribió Mayweather.

“También escuché que 50 Cent me pelearía, pero dijo que soy demasiado pequeño. Si quiere, podemos acordar una exhibición para fines de año. No me importa el peso con ninguno de ellos. Los hermanos Paul generarán mucho dinero con esos eventos, pero con 50 Cent, debe ser ‘el ganador se lleva todo’”, puntualizó el excampeón mundial en cinco diferentes categorías.

Floyd Mayweather aceptó el reto ante 50 Cent subiendo una foto en su instagram. Foto: Instagram Floyd Mayweather

Mayweather y el rapero tuvieron una amistad de años atrás, donde ambos estaban colaborando en la formación de boxeadores profesionales, según reveló el propio Floyd, el problema entre ambos se dio cuando el entonces boxeador se negó a darle la mitad de su compañía, aunque trascendió que fue por un tema personal que terminaron peleando.

Leer más: El invicto Juan Luis Aldana se prepara para pelear en Sonora

Mayweather ya tuvo una pelea ante el polémico peleador de la UFC, Conor McGregor en el año de 2017, pelea que se llevó el norteamericano en el décimo asalto por nocaut técnico.