Floyd Mayweather se negó a tomarse foto con fan porque tenía sus uñas pintadas

Estados Unidos.- Una vez el nombre de Floyd Mayweather está envuelto en un escandalo, ahora se dio luego de que discriminó a uno de sus seguidores cuando intentaba sacarse una foto con él y miró sus manos y notó que pintaba sus uñas lo que causó el rechazo del exboxeador negándose a tomarse la foto.

La situación ocurrió este fin de semana en el juego de NBA entre los Clippers y Grizzlies en el Staples center. Ahí entre la afición justo a nivel de cancha se encontraban Floyd Mayweather disfrutando del juego, a lo lejos un joven esperaba el final del partido para acercarse para un recuerdo con el excampeón mundial en más de una ocasión pero solo encontró decepción.

De acuerdo al video que el mismo joven grabó se puede ver que una vez que finalizó el juego, emprendió el camino para encontrarse con Floyd Mayweather y cuando le solicitó la foto, el atleta se percató del color en sus uñas y le dijo que el no se tomaba fotos con chicos que lo hacían.

Leer más: Patty López de la Cerda debuta en Onlyfans y en horas enloquede a sus seguidores

"Tienes las uñas pintadas, yo no me tomo fotos con chicos con uñas pintadas", fueron las palabras de Floyd Mayweather que de inmediato causaron la indignación del joven que le preguntó si era real esa respuesta. Ante la negativa el personal de seguridad le impidió acercarse.

Floyd Mayweather luego de rechazar al joven por el tema de sus uñas | Foto: Especial

En su salida Floyd Mayweather se tomó fotos sin problemas con más personas que se lo solicitaron sin problemas pues aparentemente no portaban sus uñas de colores. De acuerdo con el portal TMZ quien se contactó con el aficionado quien le envió una imagen en donde se puede ver como en efecto tenía sus uñas pintadas pero que aún así no era razón para rechazarlo.

Fiel a su estilo Floyd Mayweather no ha dado alguna replica sobre el tema y es que el problemas con fanáticos siempre los ha tenido. No hace mucho mandó golpear a otros y a mujeres quienes intentaron sacarse algún recuerdo con él pero no encontraron más que rechazo de parte del exboxeador.

Leer más: NBA: Cade Cunningham entrenará en la G-League antes de debutar con los Pistons

Floyd Mayweather siempre ha sido un personaje muy polémico desde su paso por el ring hasta fuera de el y es que nunca ha tenido reparo en decir lo que piensa o hacer lo que quiera como tambien presumir todos sus bienes ante los ojos de las personas, principalmente lujos, joyas y dinero.

Todo eso ha sido su llego característico para hacerse de fama y prestigio dentro del mundo del boxeo como de las alta clase con su derroche.