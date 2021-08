¡Forjando una amistad! Ibai Llanos habla en exclusiva con Lionel Messi desde el Parc des Princes

Francia.- En una actividad que cada vez es más cotidiana un streamer de la calidad de Ibai Llanos ha logrado lo que pocos medios, conseguir entrevistas con grandes figuras del futbol y este día no fue la excepción. De manera exclusiva el español logró que Lionel Messi hablara en vivo en su canal de Twitch para más de 300 mil personas en directo.

La presencia de Ibai Llanos en el estadio del PSG sorprendió a propios y extraños pues se le había dado la oportunidad de un fan con millones de seguidores pero aún así a un fan antes que a los medios cotidianos de hablar con la nueva estrella del PSG. Desde muy temprano el streamer español inició directo para sus seguidores de un momento único en su vida.

Antes de que Lionel Messi pudiera atender al resto de medios, Ibai Llanos y su equipo estuvieron desde el campo hablando un poco de lo sucedido con Messi y su decisión de dejar al Barcelona para llegar a un nuevo equipo. El streamer habló con personajes de otros medios como Christian Martin de ESPN quien fue quien le explicó todo el proceso de la salida de Leo.

Ambos personajes se mostraron contentos por su reencuentro de hace unos días en casa de Messi | Foto: Captura

Muchos medios de comunicación más se encontraban en el campo esperando la luz verde del club para tener sus apenas 3 preguntas con el jugador. Fue ahí cuando llamaron a Ibai Llanos para cumplir un momento más que épico para su canal. El primer momento del reencuentro fue un cálido saludo y una chalar algo tímida por parte de los dos pues uno se intimidaba con la presencia de Messi, mientras que el "30" lo hacia por su forma de ser ante los medios.

Curiosamente lo primero que hablaron no fue nada relacionado con la llegada a su nuevo equipo sino de la cena a la que Ibai Llanos fue llevado de sorpresa por el "Kun" Agüero previo a la salida de Messi del Barcelona. "¿Sabes que me han hecho muchas bromas con lo de tu cena, no?", a lo que Messi respondió con una risa tímida, "No sé si comes mucho o poco, pero ese día no comiste nada. No sé si fueron los nervios o qué".

Luego de ese momento cómico para romper la tensión, Ibai entró de lleno a preguntas clásicas, especialmente el saber cómo está y como se siente de un cambio tan radical de un día a otro.

Días previos el streamer visitó a Messi en su casa para cenar | Foto: Instagram

"Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Obviamente sin dejar atrás todo lo que pasé en Barcelona porque de un día para el otro no se olvida todo eso, pero ilusionado y feliz de este nuevo comienzo, de mi llegada. Disfrutando, pero esperando que termine", comentó Messi.

En un momento Messi dejó claro que ya se cansó de las entrevistas pero que se tomó el tiempo de atender a Ibai, pues lo que quiere es ya entrenar y jugar futbol que a eso fue a lo que lo llevaron, pero que por ahora deberá hacer todo lo que el club le solicite con su presentación.

Para finalizar, Lionel Messi se ofreció en directo para las más de 300 mil personas que se levantaron temprano para ver su presentación, para firmar un par de camisetas con su mítico número 30 las cuales se van a rifar entre los fans de Ibai en su mismo canal de Twitch, Messi cerró todo con un mensaje para las personas que lo vieron.

Camisetas de Lionel Messi con el 30 firmadas que fueron regaladas entre los seguidores de Ibai | Foto:Captura

"Un saludo... Mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, pero un saludo grande a la gente que está atrás. Los seguimos. No participo, pero los sigo". Luego de esa despedida, se dieron la mano y el streamer salió de nuevo al campo para continuar con su transmisión en donde habló unos minutos sobre lo que vivió y culminó la emisión. Ibai cuenta con más de 7 millones se fans pendientes de sus directos que ahora podrán ser más impresionantes.

