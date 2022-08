Fórmula 1: ¡A trabajar! Max Verstappen vuelve a la competencia para acrecentar su legado

Bruselas, Bélgica.- Max Verstappen dominó en las prácticas libres y ahora en la 'qualy' tras completar el mejor tiempo, solo por seis décimas del español de Ferrari, Carlos Sainz Jr., sin embargo la penalización hará que el actual campeón del mundo tenga que largar desde el decimoquinto lugar en el Gran Premio de Bélgica,

El decimocuarto episodio de la temporada 2022 de Fórmula 1, después del parón veraniego, será en unas horas y el neerlandés tendrá que hacer una de esas volteretas que ya nos ha enseñado en la periodización actual de la reina del automovilismo en el Circuito de Spa-Francocharmps.

Ser sancionado en la clasificación causó que la 'Pole Position' fuera para Carlos Sainz Jr. y el segundo lugar en la parrilla para su coequipero, Max Verstappen, pero nada está escrito para el primer lugar del campeonato de pilotos 2022 que tiene en la mente darlo todo por ese bicampeonato.

El conductor de 24 años araña las posibilidades de sus compañeros de profesión, incluso tiene atentos a los corredores de Ferrari, -Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc-, elementos que hablaron de la competitividad de Max Verstappen y lo que genera en el pista.

Max Verstappen saldrá en el lugar 15 en Bélgica

"Especialmente con el ritmo que tiene Max, creo que tan pronto como haya un 'Safety Car', eso puede ayudarlo a cerrar la brecha, o incluso con el ritmo que tiene que si lo traduces en 44 vueltas, puede volver. Y lo hemos visto hacerlo antes", dijó Sainz a la Fórmula 1.

"Hay algo de potencial obviamente porque no preparamos la clasificación tanto como lo hacemos normalmente. Cuando ves la brecha con Max, es...un poco preocupante. Son extremadamente rápidos, y ha sido el caso desde el comienzo del fin de semana y no podemos explicar muy bien por qué, tenemos que trabajar. Tuvimos que vencer a Max en la calificación, pero hoy el coche no está a ese nivel", comentó Leclerc.

Max Verstappen con Sergio Pérez

Max Verstappen conducirá su RB18, con la cual ha subido 10 veces al podio en este año y suma 259 puntos en el campeonato de pilotos. En la categoría tiene una marca histórica de: 28 victorias, 16 poles, 70 podios y un campeonato del mundo, desde que, en el año 2014, era anunciado como corredor de Toro Rosso con solo 16 años de edad.