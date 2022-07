Fórmula 1: Así fue el brutal choque de Charles Leclerc con el que quedó fuera del GP de Francia

Francia.- El Gran Premio de Francia que comandaba sin problemas por Charles Leclerc hasta antes de la vuelta 18 lucía tranquilo pero las cosas cambiaron de un momento a otro cuando el mismo piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza y se fue de lleno a estrellar con el muro de contención perdiendo la primera posición, los puntos y sobre todo la posibilidad de acercarse en la pelea por el título de pilotos y para el colmo el ganador del circuito fue Max Verstappen que apunta a quedárselo.

El monegasco iba primero de la carrera justo se aproximaba a una de las curvas de la pista cuando la cola del monoplaza comenzó a girar lo que provocó un trompo que lo sacó de la pista y justo lo llevó de frente a estrellarse contra el muro de contención, el auto al contactar quedó destrozado de la parte delantera por lo que no había manera de que se pudiera regresar a la pista dejando todo ahora en manos de su compañero, Carlos Sainz.

Luego de asistirlo el piloto de Ferrari salió de su auto sin problema alguno, el cuerpo médico no tuvo ninguna observación mala sobre su estado físico por lo que no hubo nada que lamentar, solo el costoso cargo que tendrá su escudería para reparar el auto. Este error le está prácticamente costando la pelea por el título de pilotos y es que llegaba como uno de los favoritos para llevarse la carrera pero con su abandono las cosas se complicaron en la suma de puntos ya que no pudo sumar ninguno.

Lo que sí se pudo apreciar es que luego de quedar oficialmente fuera de la carrera Leclerc tuvo un momento de mucha tensión al comenzar a gritar tras quedar fuera, gritos de frustración pues perdió la oportunidad de pelear arriba y regresar a la cima. Curiosamente este no es el primer incidente de esa forma, ya en otras ocasiones se ha tenido que ir estando en la parte alta por fallas en motor o por choques lo que tambien ha ayudado a que se compliquen las cosas.

Por ahora el nacido en Mónaco se ubica en la segunda posición del campeonato de pilotos con 170 puntos detrás de Max Verstappen que al ganar el Gran Premio de Francia llegó a 233 unidades y comienza a tener mucha ventaja.