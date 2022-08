Fórmula 1: Carlos Sainz contento de salir primero en Bélgica y aseguró intentará ganar

El español Carlos Sainz de Ferrari, que saldrá primero este domingo el Gran Premio de Bélgica, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1, manifestó en el circuito de Spa-Francorchamps que está "contento" por salir desde ese puesto y que intentará “ganar mañana desde la ‘pole’” la primera prueba tras el parón vacacional.

Carlos Sainz, de 27 años, logró este sábado su segunda ‘pole’ desde que corre en la Fórmula 1, después de la que firmó en Silverstone (Inglaterra), donde firmó su primera victoria en la categoría reina; al acabar segundo la calificación, dominada por el neerlandés Max Verstappen, líder del Mundial, pero sancionado, por cambiar motor, a salir desde el decimoquinto puesto de la parrilla.

“Está bien, estoy contento por salir desde la ‘pole’. Pero no me ha gustado tanto la diferencia que nos han sacado Max (Verstappen) y Red Bull”, admitió, no obstante, el talentoso piloto madrileño, que ocupa la quinta plaza del Mundial, a 102 puntos de los 258 con los que lidera Verstappen.

Carlos Sainz durante las prácticas en el GP de Bélgica/EFE

“Habrá que mirar por qué son tan rápidos”, explicó el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre nada más bajarse del coche en la mítica pista de las Árdenas, en la que este domingo buscará su segundo triunfo en la Fórmula 1, y en la que su compatriota Fernando Alonso de Alpine saldrá tercero, por detrás del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull.

“Mi primer intento en la Q3 fue más limpio, pero el segundo no estuvo tan bien y no pude mejorar tiempo; no nos salieron las cosas como hubiésemos deseado; y aún me sorprende la diferencia con respecto a Max y a Red Bull”, recalcó el español de Ferrari, doce veces en el podio desde que corre en la F1, seis de ellas esta temporada.

“Pero ese primer intento me sirvió para acabar segundo y para poder salir desde la ‘pole’, desde donde intentaré ganar mañana”, advirtió, no obstante, Sainz, este sábado en Bélgica.