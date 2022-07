Fórmula 1: Carlos Sainz prefirió ir una décima más rápido en lugar de hidratarme en el GP de Francia

Una arriesgada apuesta fue la que desarrollo el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, en el pasado Gran Premio de Francia, ya que decidió hacer a un lado la hidratación y poder ganar décimas de velocidad para ser más rápido.

Sin lugar a dudas fue una de las apuestas más tenaces del español en lo que va de la temporada 2022 en la Fórmula 1, ya que la hidratación es muy importante en cada una de las carreras de este año, tomando en cuenta que en algunas sedes las temperaturas son muy bajas.

Carlos Sainz explica el motivo en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport.es': "El coche tiene sobrepeso y he decidido no beber durante todo el tiempo, no sudé mucho, así que prefería ir una décima más rápido en lugar de hidratarme".

Sobre el supuesto rumor que ahí problemas en la estrategia en la escudería de Ferrari, el piloto español descarto ese hecho, ya que siempre en cada carrera se habla de lo bueno y lo malo que se llevo a cabo.

"Cada vez que hay un momento complicado en la estrategia, hablamos las cosas, pero no somos un desastre como la gente dice que somos", analiza Carlos, saliendo al paso de las críticas.

"Sólo nos gusta hablar de las cosas, nos mostramos abiertos. Sí, estaba en mitad de un adelantamiento pero el equipo creía que era la vuelta correcta para parar y remontar", explica sobre el momento que eligieron para comunicarle finalmente la parada.

Sainz asegura que decidió arriesgarse con sus neumáticos, ya que se encontraba en la tercera posición, incluso aunque el neumático medio estuviera al limite de su vida en la carrera en el GP de Francia.

"Yo pensaba que quizás en ese momento era mejor arriesgar, mantenerse fuera y ver qué pasaba con los neumáticos, incluso aunque el neumático medio estuviera al límite de su vida, pero acababa de escalar a la tercera posición y vi posible un podio", asume. Y así lo comunicó también por radio en el momento.