Fórmula 1: Carlos Sainz y 'Checo' Pérez saldrán en primera línea en Bélgica

Las sanciones contra Max Verstappen y Charles Leclerc no será impedimento para que Red Bull y Ferrari sean los protagonistas este domingo en el Gran Premio de Bélgica, con Carlos Sainz y Sergio 'Checo' Pérez en la primera línea de la parrilla de salida.

El español y el mexicano registraron el segundo y tercer mejor tiempo de la clasificación, con más de medio segundo por detrás de Verstappen. El neerlandés demostró que la pausa en la temporada 2022 de Fórmula 1 no le perjudicó en lo absoluto, y al contrario, está más veloz que nunca.

El actual campeón del mundo fue el único que bajó su tiempo del minuto y 44 segundos, con 1:43.665, lo que le permitirá salir un poco más adelante este domingo, a pesar de su sanción. Por su parte, Carlos Sainz no pudo mejorar su tiempo, al irse a la grava en su última vuelta de la Q3 y terminar con un tiempo de 1:44.297.

No obstante, 'Checo' Pérez también perdió un poco de tiempo en el sector dos y no aprovechó el despite del madrileño para quitarle la pole position. El tapatío finalizó con 1:44.462, apenas por delante de Leclerc, cuya sanción le abrirá la puerta a dos campeones del mundo para pelear por el podio en Spa.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton terminaron sexto y séptimo en la clasificación, pero por la sanción del monegasco, así como la de Esteban Ocon, escalaron varias posiciones. Ambos pilotos finalizaron a casi dos segundos de Verstappen, por lo que la diferencia con el neerlandés sigue siendo considerable.

No obstante, con una buena largada y una mejor estrategia, podrán pelear por el triunfo y sobre todo meter presión a Sainz y Pérez, que por primera vez en la temporada saldrán juntos en la primera línea y que, ante la ausencia de Leclerc y Verstappen al menos en el arranque, parten como favoritos para quedarse con el triunfo en el Circuito Spa-Francorchamps.