Fórmula 1: Charles Lecrerc asegura que Ferrari va por el podio en Silverstone

El piloto monegasco de la escudería de Ferrarri, Charles Lecrerc, asegura que esta confiado de poder lograr el podio este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, un circuito en el cual ya se ha proclamado como ganador en otras ediciones.

Charles Lecrerc sigue en la disputa del campeonato de pilotos palmo a palmo con los pilotos de la escudería de Red Bull y sabe de lo importante que es ganar este domingo en el circuito de Silverstone.

"Me encantaría. Obviamente, haber sido segundo y tercero está bien, pero ahora necesito la primera posición. Me encanta este lugar y las últimas veces que hemos venido aquí hemos conseguido buenos resultados, pero este año queremos conseguir la victoria. Iremos a por ello", ha afirmado en declaraciones a la Fórmula 1.

Lecrerc sabe que el equipo llegara con un mayor equipo que lo puede hacer sentir confiado y no dudar de alguna falla mecánica durante el trascurso de la carrera.

"No me da ningún extra de confianza en términos de rendimiento, pero sí en cuanto a fiabilidad. En rendimiento no hay nada nuevo en comparación con el resto, no es como tener más potencia, pero obviamente es un motor nuevo, que con suerte no dará problemas", ha reconocido.

El piloto de Ferrari confía en tener una carrera perfecta este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.

"Tendré un fin de semana limpio que creo que no tengo desde antes de Barcelona o Miami. Ha pasado mucho tiempo, así que ojalá podamos tener un buen fin de semana y luchar por la victoria", ha añadido para cerrar.