Fórmula 1: Checo Pérez aceptó que no seguiría en la categoría si no fuera por un proyecto como el de Red Bull

La noticia del retiro de Sebastian Vettel ha dado la vuelta al mundo y por supuesto que al interior de la Fórmula 1, pilotos, jefes de equipos y más protagonistas no se quedaron impasibles. Varios han mandado cariñosos mensajes al cuatro veces campeón, y en el caso de Sergio 'Checo' Pérez, dijo entender la decisión del alemán.

En atención a los medios de comunicación, el mexicano reiteró que Vettel es una gran leyenda de la Fórmula 1 y se dijo contento por todo lo que le tocó compartir con él. "De alguna manera me siento muy orgulloso de Seb por lo que ha logrado; es una gran leyenda, una gran personas. Siempre ha sido muy justo, muy local".

"Ha sido muy exitoso, tiene una familia hermosa. Es todo lo que uno espera que pueda lograr un colega. Estoy muy orgulloso de él, le deseo lo mejor", declaró el piloto de Red Bull y añadió que entiende la decisión del alemán, pues es muy difícil pasar tanto tiempo separado de la familia durante la temporada.

'Checo', que en mayo pasado fue padre por tercera ocasión con su esposa Carola Martínez, señaló que estar en la máxima categoría del automovilismo es muy exigente y uno debe comprometerse por completo. "Cada vez que te despides de tus hijos es duro; es un deporte que toma todo de ti, de tu vida personal".

El mexicano dijo entender la decisión de Sebastián Vettel. Foto: EFE

"Básicamente no tienes mucha vida personal porque siempre estás trabajando, entrenando", y señaló que por ello es importante encontrar un proyecto que motive. En ese sentido, reflexionó que si no hubiera llegado a Red Bull tras su salida de Racing Point, probablemente no seguiría en Fórmula 1.

Pérez Mendoza estuvo a punto de quedar fuera de la categoría al final de 2020, cuando Racing Point pasó a convertirse en Aston Martin y precisamente Vettel tomó el lugar del tapatío. "Cuando tienes un proyecto que te motiva y quieres estar aquí, entonces sabes cuál es el precio. A veces ya no estás dispuesto a pagarlo y es cuando debes despedirte".

"Creo que si estuviera en un proyecto que no me inspirara, quizás el precio a pagar por ser un piloto de Fórmula 1 ya no valdría la pena. Por suerte estoy en una situación diferente", concluyó el mexicano, que acaba renovar contrato con Red Bull por dos años más, por lo que todavía estará un par de temporadas más en la parrilla.