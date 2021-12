Fórmula 1: Checo Pérez alaba el trabajo en equipo y se dice feliz por la pole de Max

Abu Dabi.- El mexicano Sergio Pérez, que acabará cuarto el Mundial de Fórmula 1 y que arrancará desde esa posición este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, declaró en el circuito de Yas Marina que “la labor de equipo fue genial” y que “es muy bueno ver en la ‘pole’” a su compañero neerlandés Max Verstappen, que se jugará el Mundial con el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá segundo.

“Creo que nuestra labor de equipo hoy fue genial, especialmente para la Q3 (la tercera ronda de la calificación) y estoy contento por el equipo y el resultado, porque fue muy bueno ver a Max firmando la ‘pole’”, opinó Checo Pérez.

“Max y yo hablamos sobre la posibilidad de darnos rebufo y también lo comentamos con el equipo; y logramos hacer uno genial”, comentó el bravo piloto tapatío, dos veces victorioso y con quince podios en la Fórmula 1.

Leer más: Liga MX Femenil: Esto es lo que necesitan los equipos para avanzar a la Gran Final

“Es muy difícil encontrar el momento adecuado y preciso, porque si estás demasiado cerca puedes dañar al otro coche y perder algo de carga aerodinámica. Pero funcionó perfectamente”, aseguró. “Creo, no obstante, que si lo intentamos de nuevo, es muy probable que salga mal. Este fin de semana ha sido de mucho trabajo para todos en el equipo y todos hemos estado tirando a tope, así que estoy contento de haberlo logrado”, manifestó el mexicano de Red Bull este sábado en Abu Dabi.

“Ser cuarto en la parrilla no es ideal para mí, pero eso no era lo más importante hoy”, afirmó Sergio. “Perdí la tercera posición en la última curva, pero no es un desastre, porque todavía hay muchas cosas que puedo hacer mañana”, opinó tras la clasificación en el GP de Abu Dabi de la Fórmula 1.

Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi/EFE

“Mi objetivo será marcar la diferencia en la parte delantera, intentaré pasar a Lando en la salida para poder ayudar a Max desde el principio. Todavía hay mucho que podemos hacer ya que salimos con el neumático blando; esto es largo y no creemos que el neumático de salida vaya a decidir demasiado”, declaró el mexicano.

“Creo que tenemos una gran carrera por delante”, opinó Checo Pérez este sábado en Yas Marina, en vísperas de la última carrera del año en esta temporada de la Fórmula 1.