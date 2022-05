Fórmula 1: Checo Pérez asegura “Me hubiera encantado estar en este podio con todos los latinos”

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no pudo realizar una remontada en las últimas vueltas del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1, después de un safety card, terminando en el cuarto puesto de la quinta carrera del mundial, lamentándose el no poder estar en el podio junto a los latinos.

Checo Pérez en una pequeña entrevista tras el GP de Miami, mostró su frustración por algunos problemas que tuvo con el RB18 de Red Bull que no le permitieron subir al podio en la primera carrera de la Fórmula 1 en Miami y dejar escapar la oportunidad de festejar con los latinos. “Me hubiera encantado estar en ese podio con todos los latinos que me han apoyado durante todo el fin de semana”, dijo el tapatío.

Checo se lamentaba, en la vuelta 20, de perder potencia; y hasta que no le resolvieron el problema, Sainz logró distanciarse hasta los ocho segundos con respecto al piloto tapatío, “la recupere un poco, pero nunca lo suficiente, perdí creo en dos vueltas siete segundos y fue un desastre total”.

Checo Pérez en el Gran Premio de Miami/@redbullracing

En las últimas vueltas hubo un safety card por lo que el mexicano cambio de neumáticos y en busca de pasar a Carlos Sainz que era tercero, sin embargo no pudo hacerlo, asegurando que no pudo hacer nada. el mexicano se afrontó la reanudación cuarto, pero en teoría con mejor neumático que los tres de delante, que rodaban con duro. “No pude hacer nada, tenía demasiado déficit en el motor, por que intentaba empujaba mucho en las curvas, y sobrecalenté los neumáticos, no pude llegar a Carlos estaba en el DRS pero no pude hacer nada”.

Checo Pérez en las últimas vueltas busco de todas las maneras posibles el tercer puesto, pero ante la falta de potencia no podía hacer mucho, incluso en una ocasión en la vuelta 52 se tiró a cuchillo a por Carlos, pero se pasó de frenada en la primera curva; por lo que Sainz mantuvo el podio, “tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía la potencia en las rectas, perdía alrededor de 10 kilómetros por recta, ni con el DRS podía llegar con Carlos”.

Te recomendamos leer

Sergio Pérez es tercero en el Mundial de pilotos de la Fórmula 1, con 66 puntos, siete más que el inglés George Russell y con trece de ventaja respecto a Sainz, que sigue ocupando el quinto puesto del certamen, ahora con 53 unidades.