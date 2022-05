Fórmula 1: Checo Pérez asegura que desde el quinto puesto puede luchar en el GP de España

Barcelona, España.- El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull, que largará quinto en el Gran Premio de España, el sexto del Mundial de Fórmula 1, declaró en el circuito de Montmeló, en las afueras de Barcelona, que “desde la quinta plaza se puede luchar, porque es un carrera larga, en la que puede pasar de todo”.

“Hoy ha sido un día difícil, teníamos algo más que ofrecer, especialmente en mi último intento en la Q3. Probamos algo diferente con la puesta a punto y me sentí algo incómodo, así que no pude dar una gran vuelta”, comentó Checo Pérez, que es tercero en el Mundial de la Fórmula 1, a 38 puntos del líder, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, que arranca desde la ‘pole’ este domingo.

“Al final, la sensación es la de haber estado luchando durante todo el fin de semana, no me noté cómodo, porque probamos algunas cosas en el coche y el ritmo estaba; pero no pude hacer que funcionaran las cosas para que cuadrase todo en esa vuelta hoy”, explicó el piloto tapatío, que cuenta dos victorias y 17 podios -dos de ellos esta temporada- en la categoría reina.

Checo Pérez en las prácticas del Gran Premio de España/EFE

“El resultado no es ideal, pero pienso que tendremos un buen ritmo en carrera y vamos a apretar a tope desde el principio”, afirmó. “Sigo pensando que se puede luchar desde la quinta plaza, porque mañana será una carrera larga y puede pasar cualquier cosa”, añadió Checo Pérez, que opinó que las altas temperaturas serán clave este domingo.

“Creo que va a hacer mucho calor y eso repercutirá, sobre todo, en los neumáticos, la degradación será alta, por lo que será interesante. Ferrari estuvo muy fuerte hoy, así que veremos qué podemos hacer contra ellos en carrera”, declaró el mexicano de Red Bull este sábado tras la calificación en el GP de España de la Fórmula 1.

“Ojalá podamos cogerlos. Mañana será una situación diferente y nuestras tandas largas estuvieron bien en los entrenamientos se han visto bien en la práctica, por lo que tenemos motivos para ser optimistas”, opinó Checo este sábado en el circuito barcelonés.