Fórmula 1: Checo Pérez asegura que tuvo una calificación loca en el GP de Qatar

Losail, Qatar.- El mexicano Sergio Pérez, piloto de Red Bull, cuarto en el Mundial de Fórmula 1, que saldrá undécimo este domingo en el debutante Gran Premio de Qatar, el vigésimo y antepenúltimo del campeonato, declaró este sábado en el circuito de Losail que “fue una calificación loca para él”.

“Fue una calificación loca para mí”, declaró Checo Pérez, de 31 años, que ocupa el cuarto puesto del Mundial, con 178 puntos, 25 menos que el finlandés Valtteri Bottas, al que aún podría desbancar de la tercera plaza en las tres carreras que quedan para el final del campeonato. “Creo que estuvimos ahí durante todo el fin de semana; y después del tercer libre era optimista con los cambios que estábamos efectuando. Teníamos todo a nuestro favor para completar una gran calificación, pero no logramos que todo encajase en el momento que más importaba”, añadió.

“Cambiamos el enfoque de la preparación de los neumáticos con miras al fin de semana y no logramos dar todas las vueltas que hubiéramos deseado, me encontré mucho tráfico y quedarnos fuera en la Q2 fue el precio que pagué, porque no juntamos todo lo que necesitábamos en el momento adecuado. Somos un equipo y estamos todos juntos en esto. Fue una pena que no lo lográramos; pero ya tenemos ganas de que sea mañana”, opinó el piloto tapatío este sábado en Losail donde se disputará este domingo el GP de Qatar de la Fórmula 1.

Leer más: Liga MX Femenil: Sarah Luebbert cerro la jornada regular con su primer gol con el América en el AP2021

“Creo que sin este asunto, el ritmo estaba en el coche; hemos estado ahí arriba durante todo el fin de semana; por lo que no entiendo porqué no estuvimos ahí hoy y porqué no vamos a poder estarlo mañana”, dijo.

“Ha sido un día decepcionante, pero el domingo es lo que importa; así que ojalá nos recuperemos y podamos minimizar los daños. Espero poder adelantar a muchos para acabar en la lucha por los puntos grandes”, comentó el piloto mexicano de Red Bull este sábado tras la calificación para el Gran Premio de Qatar.

Publicación de Sergio Pérez en redes sociales tras las prácticas del GP de Qatar/Foto: Instagram

Además por medio de redes sociales, Checo Pérez se pronunció afirmando que fue un resultado que no esperaban y aseguro dar lo mejor en la carrera para sumar puntos para su equipo. “Un resultado que duele mucho, quedarnos fuera en Q3. Mañana es un nuevo día y una oportunidad de regresar a donde tenemos que estar. �� #nevergiveup”, escribió en redes.

Sergio Pérez ha tenido una gran temporada en la Fórmula 1 en la que ha sido la primera en Red Bull, donde se ha subido en cinco ocasiones al pódium en este calendario que está a punto de terminar. Checo obtuvo su segunda victoria en F1 y su primera con los “Toros Rojos” en el Gran Premio de Azerbaiyán, además se ha hecho de cuatro terceros lugares en Francia, Turquía, Estados Unidos y México, mientras que viene de obtener el cuarto sitio en el GP de Brasil.