Fórmula 1: 'Checo' Pérez compartió el recuerdo que tiene de su primer podio en la categoría

Sergio 'Checo' Pérez se encuentra en la mejor temporada de Fórmula 1 en su carrera. El mexicano no ha tenido una trayectoria sencilla, pero se ha mantenido para llegar hasta Red Bull, donde cuenta con un gran auto y un gran equipo para buscar mejores resultados.

No fue así en sus inicios, en los cuales su juventud y su falta de experiencia le impidieron tener mejores carreras. Al menos así lo consideró el piloto, quien compartió un recuerdo sobre el primer podio que logró en Fórmula 1, cuando quedó segundo lugar en el Gran Premio de Malasia de 2012, como piloto de Sauber.

En aquella ocasión, Pérez Mendoza salió noveno y finalizó en el segundo lugar, a dos segundos de Fernando Alonso, que corría por Ferrari en ese entonces. "Me hubiera gustado tener más experiencia para poder vencer a Fernando. Él hizo una fantástica carrera, porque yo era un poco más rápido que él ese día pero no me podía acercar lo suficiente".

En entrevista para la sección de 'Through The Visor' del canal de Youtube de la Fórmula 1, el tapatío explicó que en Sauber el objetivo fue asegurar el segundo lugar, más que buscar el triunfo, para evitar que el auto sufriera algún tipo de daños por la lluvia que se presentó en la carrera.

"Estaba muy cerca de Alonso, pero como equipo estábamos pensando más en el podio que ir por el triunfo, iba a ser muy riesgoso rebasar a Fernando", y añadió que al ser su segundo año en Fórmula 1, estaba muy emocionado. "Era muy novato en este deporte y nos enfrentamos como equipo a una única posición donde podíamos ganar la carrera".

"La lluvia era intensa y tomamos las mejores decisiones y al final estábamos en una buena oportunidad", recordó 'Checo' Pérez, quien en esa ocasión superó a Lewis Hamilton, que quedó tercero con McLaren. Desde entonces, el mexicano ha logrado 21 podios en su carrera y 3 victorias: Sakhir en 2020, Axerbaiyán en 2021 y Mónaco en 2022.