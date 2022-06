Fórmula 1: 'Checo' Pérez confía en que puede pelear por el campeonato con Red Bull

Con el triunfo en el Gran Premio de Mónaco, Sergio 'Checo' Pérez se consolidó en la tercera posición del Campeonato de pilotos e incluso acortó distancias con Charles Leclerc y con su compañero de equipo Max Verstappen. Por ello comenzó la discusión de si el mexicano podría pelear contra el neerlandés por el título.

El propio 'Checo' Pérez consideró que tiene oportunidad de competir, aunque reconoció que todavía faltan muchas carreras por correr. "Siento que tengo una buena oportunidad (para competir por el título), pero obviamente la temporada aún es muy joven, así que cualquier cosa puede pasar", señaló en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras la victoria del mexicano en Mónaco, Red Bull anunció la renovación de su contrato por dos años más. En ese contexto, el tapatío consideró que fue bueno que llegaran a un acuerdo pronto, pues con ello podrá enfocarse más en la competencia. Además, precisó que nada estipula que esté obligado a quedar segundo por detrás de Verstappen.

"No hay nada en mi contrato que diga que necesito terminar segundo, o algo así, no era un tema en el contrato. Como conductor, quieres certeza, quitarte ese estrés del camino; así que cuanto antes, mejor. Se necesita tanta energía y tanto enfoque para estar al cien por cien fin de semana, por lo que no necesitas pensar en eso", sentenció.



El Gran Premio de Azerbaiyán es uno de los que más han favorecido al mexicano, que tiene 3 podios en el Circuito callejero de Bakú. El más reciente lo logró el año pasado, cuando consiguió su primera victoria con Red Bull tras un pinchazo de Verstappen y un error de Lewis Hamilton.

Para el 2022, los pronósticos son igual de favorables para Pérez Mendoza, pues en las dos primeras sesiones de prácticas en Bakú terminó entre los dos mejores tiempos, junto con Charles Leclerc. Al finalizar, el mexicano se dijo satisfecho pero reconoció que todavía puede mejorar más.