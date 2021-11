Fórmula 1: Checo Pérez confiesa que la carrera "Sprint" no es de su agrado

Brasil.- Este viernes se llevó a cabo la primera practica del Gran Premio de Brasil y la calificación, por lo que los 20 pilotos han tenido ya la oportunidad de probar la pista y aunque hay algunos que se han demostrado su gran nivel como Lewis Hamilton pero por el uso de un motor diferente al que el resto de los equipos están usando y esto por temas mecánicos. Entre otros el caso de Sergio "Checo" Pérez quien ha hablado de frente con el formato de la Fórmula 1 con la carrera sprint que no le gusta para nada.

Luego de culminar en la cuarta posición del Gran Premio de Brasil en su primera prueba, el tapatío dijo: "No me gusta (la carrera sprint), pero a ver si mañana cambio de opinión", reveló y es que por tercera ocasión en la temporada 2021 le Fórmula 1 tiene dos carreras en el mismo fin de semana, una Sprint que se llevará a cabo este sábado y la del GP el domingo.

Esta carrera Sprint ayudará a los equipos a definir la parrilla de salida y otorgar puntos a los primeros 3 lugares que van desde los 3 a 1. Tambien define el que saldrá con la pole position. Básicamente los equipos correrán dos ocasiones la pista del Gran Premio de Brasil, cortando la distancia a la mitad para denominar a esos ganadores, además de no usar los boxes y tener una carrera "limpia" a menos que así lo consideren los equipos. Es por eso que para Checo Pérez como para otros pilotos no es tan buena idea tener dos carreras de esa manera, además de que en las dos previas no le ha ido muy bien.

Entre otras cosas que Checo Pérez tambien mostró su descontento es el la temperatura de los interlargos ya que con las nubes la pista se enfrió lo que complicó tener mucho mejor desempeño, "Súper cerca. La calificación no fue recta. En Q1 la pista se enfrió y afectó un poco, pero fuera de ellos fue un margen tan pequeño y una decima de Max hubiéramos calificado de dos", dijo el mexicano.

Sergio Pérez no estuvo el todo contento con lo que pasó este viernes en el GP de Brasil | Foto: EFE

Tambien habló de lo que pasó con Lewis Hamilton y es que como ya se dijo Mercedes tuvo que cambiar el motor a uno de combustión interna lo que aparentemente le da más ventaja sobre los otros pilotos y que además se le fue aplicada una sanción de 5 posiciones, aún así quedó como el mejor de la primera practica, "Hamilton está en otra liga, Sobrecalentamos el tren delantero y trasero y no tuvimos lo ideal", dijo el mexicano que espera que este sábado pueda hacer algo más para mejorar su posición.

Sergio "Checo" Pérez llegará a la carrera con la consigna de volver a subir al podio como lo hizo en el GP de México apenas el pasado domingo. El mexicano viene de 3 carreras estando entre los mejores 3 pilotos y espera que este fin de semana sea una vez más de la misma forma y que todo se acomode para incluso poder ganarlo.