Fórmula 1: Checo Pérez confiesa que pudo arriesgar más en la carrera Sprint pero era innecesario

Brasil.- Este sábado se llevó a cabo la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil en donde se definió la parrilla de salida para este domingo, justo ahí el finlandés Valtteri Bottas se quedó con la pole, seguido de Max Verstappen y Carlos Sainz, en la cuarta posición apareció el mexicano Sergio "Checo" Pérez quien tuvo algunas dudas durante la carrera pues ha revelado que pudo hacer mucho más para quedarse con la tercera posición con la que inició pero que era arriesgar mucho más.

El mexicano tras culminar la carrera habló para los medios y destacó que se va un poco dudoso ya que por momentos en la carrera hubo oportunidades que en el papel pudieron haber sonado bien pero llevarlas a la practica no hubieran sido buenas opciones por lo que decidieron no arriesgar todo por algo que a lo mejor podía salir mal, "No debíamos correr riesgos innecesarios para el día de hoy", fueron las palabras de Checo Pérez que este domingo en el primer intento querrá meterse una vez más entre los mejores 3.

Pero eso no fue todo ya que como pasó ayer en la practica y en la clasificación, el tema de la pista y el no calentar los neumáticos les valió una mala salida tanto a Checo como Verstappen y el mismo mexicano lo confesó ya que eso afirmó que ambos perdieron la posición que tenían en la salida, su compañero como líder y él como tercero, lo peor es que ya no recuperaron los lugares y tuvieron que hacer lo mejor para evitar caer más, durante las siguientes vueltas ya todo mejoró.

"Tuvimos una mala arrancada. Creo que Max tuvo una peor arrancada. Perdí la posición con Sainz. Después en las primeras vueltas íbamos mejor, pero se calentaron los neumáticos", agregó el tercer lugar del Gran Premio de México del pasado fin de semana. Para cerrar la entrevista Checo le prometió a la afición que para este domingo con la carrera buscarán una salida mejor y sumar puntos para ayudar a Red Bull en especial a Max a sumar para alcanzar a Hamilton.

Checo Pérez saldrá 4to este domingo en el GP de Brasil | Foto: EFE

Un día antes Checo Pérez ya había mostrado un poco de sus dudas con esta carrera Sprint pues en las primeras dos que habían sido usadas no fueron para nada favorables para él logrando lugares malos que a la postre no entrenaron nada de puntos o muy pocos para lo que el equipo está buscando. Por eso declaró que no le agradaba mucho, aseguró que esperaría a hoy para saber si le convendría y fue un 50-50 ya que perdió la posición pero sigue dentro de posibilidades de podio.

La carrera del Gran Premio de Brasil será en punto de las 11:00 am (Centro de México) y podrá ser visto en vivo por Fox Sports, esta es de las últimas carreras de la temporada 2021 de la Fórmula 1 y se está poniendo cada vez más cerrada al punto de que todo se podría definir en la última carrera.