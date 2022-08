Fórmula 1: 'Checo' Pérez confirma que tuvo un día muy complicado en la segunda práctica de Bélgica

El piloto mexicano de la escudería de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, no tuvo un buen día en la segunda sesión de prácticas previo al Gran Premio de Bélgica, donde el azteca asegura haber tenido con su alerón trasero.

“Un día muy complicado. Tuvimos un problema con el alerón trasero, perdimos mucho tiempo en la práctica 2. Cuando salimos ya teníamos muy poco agarre con la lluvia, ya era muy tarde y no pudimos tener una buena vuelta en el compuesto más blando.”

'Checo' Pérez marcó el décimo tiempo de una sesión que estuvo interrumpida durante unos diez minutos, con bandera roja, en su tramo final.

Sobre el problema del piloto mexicano en esta segunda sesión de prácticas, el jefe de la escudería de Red Bull, Chris Horner, comento que en efecto el alerón de 'Checo' Pérez sufrió un percance que no dejo al piloto mexicano remontar más posiciones.

“Tuvimos un problema con el alerón trasero y el sistema hidráulico. Tuvimos que repararlo. Luego llovió y en su vuelta rápida la pista no tenía buen aspecto. Su tiempo no fue representativo, está mucho más cerca. 'Checo' Pérez no penalizará así que estará ahí", dijo el jefe de la escudería este día.

Te recomendamos leer

Sergio Pérez termino las dos prácticas de Bélgica en la posición diez y ahora deberá esperar encarar la carrera este domingo en busca de volver al podio tras el tramo vacacional de la Fórmula 1.