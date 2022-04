Fórmula 1: Checo Pérez cree que tiene oportunidad de ser campeón con Red Bull

La temporada 2022 de la Fórmula 1 no inició bien para Sergio 'Checo' Pérez, quien tuvo que abandonar Baréin por problemas en su automóvil, a pesar de que tenía el tercer lugar del podio casi seguro. Sin embargo, en las dos últimas carreras logró el segundo lugar de manera consecutiva y en 3 de 4 carreras ha sumado puntos.

De momento, el piloto mexicano está tercero en el Campeonato de pilotos, a 5 puntos de su coequipero Max Verstappen. Por lo que, en caso de mantener el ritmo, el tapatío podría tener la mejor temporada de su historia, en su segundo año como piloto de la escudería Red Bull.

Al respecto, consideró que estar con el equipo austriaco le da más oportunidad para buscar el campeonato de la categoría en algún momento. "Red Bull me da la oportunidad. No hay algo que diga que tendo que quedar detrás de Max. Si ha estado delante mío es porque ha sido más fuerte", declaró en charla con Luis Manuel Chacho López.

"Por ejemplo, en Imola tenía un paquete aerodinámico más avanzado que el mío, pero porque eran los tiempos. Así se dio, pero fuera de eso creo que tengo la oportunidad de ser campeón con Red Bull", reiteró 'Checo' Pérez, quien además aseguró que si sigue en la Fórmula 1 precisamente es con el objetivo de coronarse algún día.

El piloto mexicano señaló que si no tuviera la motivación de buscar un campeonato y si no supiera que es posible que lo haga, pues de lo contrario preferiría pasar más tiempo con su familia. "No podría estar en Fórmula 1 después de 12 años nada más por estar y saber que soy el segundo piloto y no tengo opción de ganar".

"Sería una falta de respeto hacia mí y mi carrera. No tengo necesidad de estar en Fórmula 1, estoy porque quiero ganar y quiero ser campeón", cuya renovación con Red Bull todavía no se ha confirmado. Sin embargo, el martes pasado Helmut Marko, el principal asesor de la escudería, declaró que en verano tomarán una decisión sobre el futuro de 'Checo' Pérez.