Fórmula 1: 'Checo' Pérez lanza un mensaje a través de sus redes, tras la polémica de la fiesta en Mónaco

Tras una semana cargada de buenas y malas noticias, Sergio 'Checo' Pérez salió a la luz pública a pedir disculpas tras la polémica de la fiesta tras ganar el Gran Premio de Mónaco, donde se filtraron algunos videos en las redes sociales.

El piloto mexicano lanzo un comunicado a través de sus redes sociales, donde pidió disculpas por los hechos suscitados tras ganar Mónaco y dejo en claro que esos videos no lo representan en lo absoluto y que fue una fiesta que no supo controlar.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, se lee en el texto publicado en Instagram.

Pérez también se refirió sobre los comentarios negativos en las redes sociales que creen que el festejo tomó otro rumbo por problemas personales, afirmando que siempre ha tenido unión con su esposa.

“Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, añadió.

Ahora Sergio Pérez deberá concentrarse en lo que sigue que es Gran Premio de Azerbaiyán. Bakú es el segundo circuito urbano consecutivo de la Fórmula 1, aunque realmente no tiene mucho que ver con el de Mónaco.

El Gran Premio de Azerbaiyán se llevará a cabo el 12 de junio y donde busca el piloto mexicano ganarlo de nueva cuenta, ya que en su carrera profesional ya lo gano.