Fórmula 1: Checo Pérez no inicia bien el GP de Qatar y termina 8vo en prácticas

Qatar.- Muy temprano este viernes para México, el piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez inició su viaje en el Gran Premio de Qatar que debutó esta temporada 2021 de la Fórmula 1, lo que complicó a todos pues conocían poco de la pista, aún así hicieron sus mejores vueltas. En el caso puntual del mexicano las cosas no fueron como se esperaba pues en las dos prácticas que se realizaron este este viernes culminó en 8vo lugar, muy lejos de las posiciones importantes y a las que ya se había acostumbrado en pasados GP.

El arranque fue bueno pero conforme fueron pasando las vueltas no se encontró en su mejor momento y se vio superado por otros pilotos que hicieron mejores tiempos. La primera práctica del día estuvo por un buen tiempo con posibilidades de meterse entre los mejores pero por decimas ya no fue así. Justo le pasó en la segunda practica en donde la tabla de posiciones finales de la Fórmula 1 pone que el mexicano que se quedó a nada de meterse en un lugar mucho mejor pero no fue así, Checo Pérez culminó con un tiempo de 1:23.787.

Durante las pruebas el equipo de Red Bull tuvo que pedir al mexicano abortar la posibilidad de una vuelta rápida, pues consideraron que había trafico para poder lograrla, además de ser llamado a boxes para reparar un problema con su alerón trasero. Mismo caso que ocurrió con Max Verstappen. Aún así se espera que para el día de mañana sábado las cosas salgan mucho mejor para poder ocupar un buen lugar en la clasificación y para el día de la carrera el próximo domingo.

Checo Pérez en sus dos pruebas culminó en 8vo lugar | Foto: EFE

El piloto más veloz una vez más es Valtteri Bottas, el finlandés en las pruebas y clasificaciones en los últimos GP ha sido el que mejor se encuentra con la pista y le saca ventaja a los demás. La pista de Losail a pesar de ser nueva, el conductor de Mercedes pudo dominarla de inicio a fin. En las pruebas quien dio la sorpresa fue el piloto de AlphaTauri Pierre Gasly quien se metió como el segundo más veloz por encima de Max Verstappen y de Lewis Hamilton. Los otros que tambien dejaron buen sabor de boca, fue Lance Stroll de Aston Martin que llegó 6to y el segundo piloto de AlphaTauri con Yuji Tsunoda como séptimo.

Un momento de tensión que se vivió luego de la carrera fue cuando la FIA desestimó las pruebas de Mercedes para que se investigara la acción de Max Verstappen realizada en la vuelta 48 del Gran Premio de Brasil la semana pasada en donde el neerlandés sacó a Hamilton de la pista con una maniobra según ellos que debió ser sancionada por su peligrosidad. Ahora la FIA dice que no se revisará y eso ha hecho molestar al director de Mercedes, Toto Wolff y respirar a Christian Horner de Red Bull.

Valtteri Bottas una vez más fue el más rápido de la pista | Foto: EFE

Ahora todo queda para las acciones de este sábado en donde se correrá la tercera y última prueba en punto de las 04:00 am y la clasificación a las 07:00 am para determinar la parrilla de salida del próximo domingo en el Gran Premio de Qatar que está listo para iniciar a partir de las 07:00 am. La diferencia de horario es marcada por lo que la carrera será de noche en Qatar mientras que para México será muy temprano por la mañana. Con este GP solo restan dos más en Arabia Saudita para el 5 de diciembre y en Abu Dhabi para el 10 del mismo mes.