Fórmula 1: 'Checo' Pérez no piensa ni de cerca en la posibilidad de terminar su carrera en 2024

El piloto mexicano de la escudería de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, descarta totalmente retirarse el el 2024, año en el cual termina su contrato con el equipo austriaco en la Fórmula 1.

Y es que el piloto para el 2024 tendrá la edad de 34 años de edad, un tema que a Red Bull ya lo descarto comentando que para ese año buscarían el reemplazo del mexicano por un piloto más joven.

“Todavía tengo un contrato hasta 2024, pero no puedo imaginar que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven para eso y todavía me divierto demasiado. Lleva tiempo. Pero así son las cosas. La Fórmula 1 será tu vida. Y no puedes dejar eso atrás«, dijo “Checo” para el medio alemán Sport Bild.

En otros temas, 'Checo' Pérez comento que las mejoras de su monoplaza le han dado un mejor rendimiento en esta temporada.

“Al principio de la temporada tenía una velocidad máxima. Ahora hemos desarrollado más el coche y ya no se adapta al cien por ciento a mi estilo de conducción. Me tengo que adaptar porque actualmente se adapta mejor a Max y su estilo de conducción”, aseguró.

Sobre su actuación del Gran Premio de Francia, Pérez dejo en claro que tiene muchos puntos que mejorar tras un fin de semana muy frustrante para el y el equipo de Red Bull, debido a que se le escapo el doble podio.

"Fue un fin de semana frustrante para mí en Francia, no sentía que tenía el ritmo que quería y no estaba del todo cómodo con el auto. Estamos trabajando duro como equipo para tratar de ver qué nos salió mal. Presionaremos fuerte e intentaremos lograr un mejor resultado en la carrera antes de las vacaciones de verano y volver al nivel en el que hemos estado constantemente esta temporada", concluyó.