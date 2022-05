Fórmula 1: Checo Pérez no quedó satisfecho con su participación en la clasificación del GP de España

España.- Este sábado se llevarán a cabo la Práctica 3 y la Clasificación en el Gran Premio de España en donde el mexicano Sergio "Checo" Pérez consiguió el quinto lugar de la parrilla de salida, pero el mismo tapatío confirmó que no fue el resultado que hubiera deseado ya que esperaba que pudiera hacer algo más para quedar dentro de los mejores 3, asegura que el ritmo que manejó no fue el indicado y todo viene por la mala ejecución de la Practica 1 en donde las cosas no salieron nada bien.

Con una actuación discreta, Checo Pérez atendió a los medios tras finalizar la clasificación y dio a conocer que su quinto puesto viene viciado de una mala primera practica en donde no le tocó correr si no a su compañero de pruebas quien culminó en el último lugar lo que afectó para sus siguientes pruebas. "No pude tener el ritmo que esperaba, fue difícil recuperar la practica 1, porque los neumáticos, aquí solo funcionan una vuelta, entonces era complicado estar agarrando ritmo durante la clasificación", dijo para Fox Sports.

Ante ello el mexicano espera poder tener un domingo con mejores opciones y con una estrategia mejor diseñada para lograr los puntos que le ayuden a estar en la pelea y que claro le sumen a Red Bull para el Campeonato de Constructores. Aseguró Checo que la carrera será una pelea interesante por las condiciones en las que llegan todos los pilotos y en lo que puede o no pasar en el circuito.

Checo Pérez saldrá quinto en el GP de España | Foto: EFE

"Va a ser interesante ver que pasa el día de mañana, porque con estas condiciones tan calientes todo puede pasar. Será importante tener una buena arrancada y pelear desde el inicio", agregó el mexicano. Ahora solo queda esperar a la carrera para ver que puede hacer y si las debilidades que encontró en estos días de pruebas las puede convertir en virtudes para sacar adelante su carrera.

Sergio Pérez está en busca de su primer podio en el Gran Premio de España, hasta el momento nunca ha podido terminar dentro de los mejores 3 en la pista de Barcelona. En lo que va de la temporada se ha podido unir a su compañero en la cima con un par de carreras pero no ha tenido la oportunidad de poder ser él quien comande la carrera, aunque ya logró su primera pole en su historia en Fórmula 1.

La carrera se llevará a cabo este domingo 22 de mayo en e iniciará en punto de las 7:00 am (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de Fox Sports Premium y en la app de la Fórmula 1.