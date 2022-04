Fórmula 1: ¿Checo Pérez o Pierre Gasly? El francés insiste que el asiento del mexicano le pertenece

Sergio 'Checo' Pérez ha tenido un gran inicio de temporada con Red Bull este año, a pesar de lo cual no ha renovado contrato con la escudería. En ese escenario, Pierre Gasly no deja de ver una oportunidad de recuperar el asiento que perdió en 2019 cuando "le bajaron" a Alpha Tauri.

Desde que Pérez llegó a Red Bull, el piloto francés ha sido uno de los más críticos con el mexicano y una vez más señaló que ese lugar a lado de Max Verstappen podría ser suyo. "Me siento listo. Siento que he mostrado mi potenica; he demostrado que soy capaz de cumplir una vez que tengo las herramientas que necesito en mis manos para hacerlo".

Gasly consideró que él tiene la capacidad para estar peleando a lado de Lando Norris, Charles Leclerc y el mismo Verstappen. "Quiero tener mi oportunidad de estar en esta posición también. El conductor que soy hoy es mucho mejor que el que era después de un año. Ahora hay más razones para pensar que estoy preparado para obtener ese asiento".

¿Gasly mejor que 'Checo' Pérez?

El piloto francés consideró que si en su momento llegó a Red Bull fue porque la escudería le vio cualidades y aseguró que actualmente está todavía más preparado. Sin embargo, en las últimas temporadas el mexicano se ha mantenido por encima de él en resultados.

Desde que Gasly debutó en la Fórmula 1, en 2017, solo en una temporada fue mejor que el tapatío. Fue tras la venta de Force India a Lawrence Stroll, cuando los problemas legales, así como el cambio de estructura de Racing Point, incidieron en el rendimiento de 'Checo', que en el 2019 terminó décimo y Gasly séptimo.

El mexicano ha tenido mejores resultados que Gasly en el último año. FOTO: Twitter Sergio Pérez

No obstante, es la única vez que el piloto de Alpha Tauri ha sido mejor que el de Guadalajara, que además en las dos últimas temporadas finalizó dentro del Top 5. En la pasada temporada, primera de Pérez con Red Bull, el mexicano puntuó en 16 carreras, por 15 en las que sumó Gasly.

No obstante, el francés solo estuvo 5 veces entre los 5 primeros, mientras que el mexicano lo logró en 13 ocasiones. En ese contexto, al momento, los resultados de 'Checo' Pérez han sido mejores como para que pueda quedarse con el segundo asiento de Red Bull.