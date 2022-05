Fórmula 1: 'Checo' Pérez puede ser el primer piloto de Red Bull, opinaron pilotos mexicanos

Sergio 'Checo' Pérez llegó el año pasado para ser compañero de Max Verstappen en Red Bull. Sin embargo, algunos de sus compatriotas consideran que el tapatío tiene cualidades para ser el primer piloto de la escudería austriaca, si es que se le da la oportunidad.

En entrevista con ESPN, Mario Domínguez, piloto de de Nascar, consideró que ahorita a 'Checo' le toca ser coequipero de Verstappen y ver a favor del neerlandés. No obstante, consideró que si el tapatío sigue como hasta ahora, entonces Red Bull también le volterará a ver para que luche por algo más en el campeonato.

"Estoy seguro que si avanza la temporada y Checo va más adelante por cualquier razón, pues entonces la atención y todos los esfuerzos automáticamente se volcarían a Checo para que peleé. El estar en uno de los equipos top no es fácil y no cualquiera llega. Checo se lo ganó y espero que mañana pueda estar en una posición de pelear el campeonato", señaló.

Asimismo, consideró que no hay razón para que Red Bull apueste por Pierre Gasly y consideró que tienen que renovar al mexicano. "Es el piloto que les ha dado el resultado que no había dado nadie en muchos años. El 1-2 que hizo Red Bull hace unos días lo deja en claro. Desde hace seis años que Red Bull no lo hacía y seguro que ese anuncio llegará pronto".

Por su parte, Esteban Gutiérrez, embajador de Mercedes, manifestó su confianza en que Pérez Mendoza se gane esa renovación, si sigue como hasta ahora en el inicio de temporada. Añadió que en caso de que se confirme, sin duda serán muy buenas noticias para el automovilismo mexicano.

"Son excelentes noticias, lo merece y sin duda tiene un mejor inicio de temporada a lo que fue el año pasado. Está haciendo lo que debe hacer. Son excelentes noticias. Y si sigue en la tendencia no tengo dudas que lo renovará y qué mejor que tengamos a un mexicano que esté peleando por podios y victorias", sentenció.