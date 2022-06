Fórmula 1: ¿Checo Pérez puede ser sancionado en Silverstone por reemplazar la caja de cambios?

México.- Lo que se esperaba fuera un fin de semana de alegría y festejos se convirtió en un momento de seriedad para Checo Pérez quien se vio obligado a dejar la carrera en el Gran Premio de Canadá luego de que su monoplaza tuviera una avería que el impidió seguir corriendo. Hoy Helmut Marko confirmó la razón por la que el mexicano abandonó y fue justo por la caja de cambios que dejó de funcionar, pero ahora ha surgido la duda de si el reemplazo de la misma le generará alguna sanción el tapatío.

En las últimas horas desde que se dio a conocer la razón del abandono de Checo Pérez surgió la versión de que él como Red Bull podrían recibir una sanción por parte de Fórmula 1 y la FIA si cambian una vez más la caja de cambios del RB18 y es que se habla de que hay ciertas cantidades de oportunidades de hacerlo y el mexicano ya había cumplido con ella, pero de acuerdo con el reglamento aún tiene dos ocasiones más de poder hacerlo.

Checo Pérez y Red Bull como el resto de equipos tienen permitido cambiar la caja de cambios hasta en 4 ocasiones, en el caso del mexicano estaría llegando a la tercera, lo que por ningún motivo le significaría una sanción que van desde una penalización de 5 lugares en la parilla de salida para el Gran Premio de Gran Bretaña. Ante eso queda descartada por ahora la posible sanción para el tapatío.

Checo Pérez habló respecto a su auto y dejó claro que está colmando su paciencia, "Me estoy cansando un poco de esos problemas de confiabilidad", dijo para Viaplay. Ante esas declaraciones deja claro que no está muy contento con los abandonos en las últimas carreras que le han costado puntos. "Pierdes puntos preciosos si tienes que escribir un puntaje cero cuando luchas por el campeonato. Esto aún es largo, me duele ahora, así que lo olvidaré lo antes posible", sentenció para RaceFans.

Ahora Red Bull y Pérez Mendoza tendrán unos días de descanso antes de volver a las pistas. La siguiente será en Silverstone en Gran Bretaña, en donde se espera tener un gran resultado y regresar a los podios y más importante que eso tener la potencia y el funcionamiento al 100 de las partes de su monoplaza.