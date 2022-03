Fórmula 1: Checo Pérez quedó dolido tras abandono en Baréin; espera que sea la última vez que ocurra

La Temporada 2022 de la Fórmula 1 no tuvo un buen inicio para Red Bull y Sergio 'Checo' Pérez, que tuvo que abandonar en el Gran Premio de Baréin luego que su motor se apagó en la última vuelta de la carrera. El mexicano estaba a punto de quedarse con el tercer lugar del podio, pero por las fallas mexicanas quedó fuera al igual que su compañero Max Verstappen, quien quedó fuera algunas vueltas antes.

Al respecto, el tapatío lamentó lo ocurrido porque no es el escenario con el que pensaban que comenzarían la campaña. Sin embargo, destacó que es la primera carrera del año en Fórmula 1 por lo que tienen mucho por delante para compensar lo ocurrido.

"Realmente queríamos empezar la temporada con el pie derecho. Era muy importante, no iba a ser el resultado ideal, pero estar en el podio iba a ser bueno. Hoy es muy decepcionante y un desafortunado inicio para nuestra temporada, pero el año es mucho tiempo y estamos solo en la primera carrera", señaló el piloto mexicano.

Por otra parte, Checo Pérez reconoció que en las últimas vueltas, cuando Lewis Hamilton comenzó acercarse, sintió que perdía potencia pero pensó que lograría finalizar la carrera. Añadió que de momento no están seguros qué pasó, pero que creen que fue una cuestión con la bomba de gasolina.

"Sentí algunas vueltas antes del final que estaba perdiendo un poco de potencia, sabíamos que había un problema. Desafortunadamente pasó en la última vuelta, estábamos en el podio, habíamos retenido a Lewis, y una verdadera pena que no lográramos el resultado. No es la primera vez en mi carrera que me pasa algo así, pero espero sea la última. Creemos que también ha sido la bomba de gasolina, llegué a la horquilla y se bloqueó le motor", detalló.

Por último, el mexicano enfatizó que fue lamentable que Red Bull perdiera a los dos autos, pero manifestó que confía en el equipo y que podrán mejorar de cara a la siguiente carrera. "Es duro digerii, pero pensamos en lo positivo y regresar más fuertes. Estoy seguro de que llegaremos al fondo del problema. Tenemos un gran equipo y confío en ellos".

La próxima carrera de la Temporada 2022 de Fórmula 1 será el Gran Premio de Arabia Saudita el 27 de marzo. Será la segunda ocasión que se corra en el Circuito de la Corniche de Yeda, que se presentó en la categoría apenas en diciembre de 2021. En aquella ocasión Pérez tampoco terminó al carrera por una colisión, por lo que este año buscará doble revancha.