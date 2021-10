Fórmula 1: Checo Pérez reveló que desde la vuelta 1 se quedó sin agua; "no me di por vencido por ustedes"

Estados Unidos.- Tarde mágica para Sergio "Checo" Pérez quien hizo valido su dominio en el día de pruebas para en el Gran Premio de Estados Unidos quedarse con un lugar en el podio. En esta ocasión fue la tercera posición detrás de Max Verstappen (1) y Lewis Hamilton (2). Pero no todo marchó bien pues el mexicano sufrió desde la vuelta uno por la falta de agua.

Tras finalizar la carrera el piloto mexicano confesó que fue una buena carrera pero complicada y es que tuvo problemas con la hidratación en más de dos horas luego de que su reserva de agua dejó de funcionar algo de lo que se dio cuenta desde la primera vuelta por lo que tuvo que correr así ya que no podía parar para que fuera reparado perdería todo.

En las 55 vueltas que tuvo el Gran Premio de Estados Unidos, Checo Pérez tuvo que dosificar sus esfuerzos para no ceder ante los embates de otros pilotos, además de que evidentemente la falta de hidratación afectó mucho al mexicano que terminó la carrera en urgencia llegando a buscar algo de agua, ante la combinación de la temperatura y el esfuerzo físico.

"Desde la vuelta 1 no tenía agua. A mitad de mi segundo stint se puso muy duro, difícil físicamente", fueron sus primeras palabras para la Fórmula 1 pero tambien aprovechó los micrófonos para para agradecer a todos los que le apoyaron en el GP y les confesó que luchó hasta el final por el resultado por ellos, "Muchas gracias por tanto apoyo, no me di vencido por ustedes. De verdad muchas, muchas gracias", dijo.

Checo Pérez terminó tercero en el GP de Estados Unidos | Foto: Captura

Luego de eso Checo bebió un poco de agua y se preparó para la ceremonia de premiación en donde se le entregó el trofeo del tercer puesto, segundo podio de mexicano con Red Bull en esta temporada de la Fórmula 1.

Ahora se preparará para lo que viene dentro de un par de semanas que es el Gran Premio de México en donde buscará hacer historia ante su afición buscando repetir algún lugar entre los mejores 3 o incluso ser el ganador del GP. Esa será la penúltima carrera de la campaña para luego ir a Brasil a cerrar todo y buscar los títulos tanto de pilotos como de constructores.