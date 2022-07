Fórmula 1: Checo Pérez salió insatisfecho y señaló confusión con el VSC en el GP de Francia

Sergio 'Checo' Pérez salió del circuito Paul Ricard con un sabor agridulce, pues aunque sumó puntos, se le escapó la oportunidad del podio tras una confusión con el VSC luego del accidente de Guanyu Zhou. George Russell superó al mexicano en la relanzada y aunque el tapatío trató de recuperar el lugar, no logró hacerlo en las últimas vueltas.

Al respecto, 'Checo' Pérez señaló que hubo un error en el sistema, pues inicialmente le marcó que el VSC terminaría en la curva 9, y fue hasta la 15 por lo que no pudo prepararse bien. "Cuando se acabó, estaba muy cerca de mi Delta, entonces no podía acelerar. No entiendo qué pasó, creo que tuvieron un problema en la torre de control".

"Arruinó nuestro día porque hubiera sido bueno tener el podio hoy", pero reconoció que además de la confusión con el VSC, no estuvo en un buen ritmo de carrera en el Gran Premio de Francia. "Iban bastante rápido (Mercedes), especialmente cuando la degradación llegaba, me costaba bastante ir detrás de Hamilton, sobre todo en sector 1".

El piloto de Red Bull sigue sin acoplarse por completo a las modificaciones de su vehículo y por segunda ocasión en la temporada tuvo dos carreras seguidas sin subir al podio. No obstante, manifestó su confianza para trabajar en la semana y regresar a los 3 primeros lugares en Hungría el próximo domingo 31 de julio.

"No fue genial hoy, así que debo analizar. No pude encontrar un buen balance con el cual sentirme cómodo. Hay chance de ser un poco mejor, esperemos regresar más fuertes en Hungría", manifestó Pérez Mendoza, quien consideró que su choque con George Rusell antes del VSC fue solo un incidente de carrera.

Te recomendamos leer

"Si no corto, ambos hubiéramos tenido daño. Él fue por ello, incluso hubo contacto, estaba fuera de control y tenía que escapar. Si no corto, hubiéramos tenido otro contacto", finalizó el mexicano, que se mantiene tercero en el Campeonato de pilotos, a 7 puntos de Charles Leclerc.