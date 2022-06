Fórmula 1: 'Checo' Pérez sufrió contractura en Canadá pero confía en llegar al cien por ciento a Silverstone

El pasado fin de semana en el Gran Premio de Canadá no fue el esperado para Sergio 'Checo' Pérez. Un choque le impidió superar la Q2 en la jornada del sábado, mientras que en la carrera tuvo que abandonar a las 9 vueltas, luego que falló la caja de cambios de su vehículo.



No obstante, el mexicano quiere dejar atrás esos problemas y enfocarse en el Gran Premio de Gran Bretaña, siguiente carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1. Para ello, 'Checo' Pérez está trabajando en lo mental y también rehabilitándose en lo físico, pues el choque le dejó molestias en el cuello.

"Siempre es duro el inicio de semana después de un día tan malo, pero bien. Me estoy recuperando del cuello, que traigo una contractura fuerte después del choque y no lo sentí; cuando me subí al coche el domingo me dolía bastante", declaró el piloto de Red Bull en entrevista con Fox Sports.

Pérez Mendoza precisó que aunque está en rehabilitación, confía en llegar al cien por ciento a Silverstone. "No hago ejercicios ahorita; estoy en terapia para recuperarme lo más pronto posible. Trabajarlo y estar listo para Silverstone al cien por ciento", y añadió que en general se ha enfocado en trabajo regenerativo esta semana.

Respecto a su abandono, el tapatío repitió lo que mencionó Helmut Marko sobre que fue un problema con la caja de cambios. "Era su última carrera, estaba muy al límite y desafortunadamente falló. Son piezas que es difícil prevenir y en una pista como Canadá hay muchos brincos, y estamos checando si no tuvo un evento importante".

Por último, enfatizó que el campeonato todavía es joven, por lo que tienen que seguir trabajando para no perder terreno frente a Ferrari y, sobre todo, no presentar más problemas de fiabilidad. "Esto puede cambiar en uno o dos fines de semana. Es un punto (la fiabilidad) que puede definir el campeonato; estos errores son muy caros a estas alturas".