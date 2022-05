Fórmula 1: Checo Pérez ve falta de ritmo al verse superado por Ferrari

Mónaco.- Este viernes se llevaron las primeras dos practicas del Gran Premio de Mónaco en donde Sergio "Checo" Pérez voló en la segunda presentación culminando tercero y siendo más rápido que Max Verstappen su compañero equipo pero a los que le ha costado alcanzar es a Ferreri quienes se quedaron una vez más con el 1-2 de las pruebas. Checo reconoció que aún la escuadra italiana es más rápida ya que a ellos les falta ritmo.

Tras finalizar la práctica 2, Checo Pérez habló sobre el rendimiento de su auto y dio algunas reacciones de su sentir en pista, destacando que aún se ven por detrás de las Ferrari. "Claramente en comparación con Ferrari, todavía necesitamos encontrar más ritmo, por lo que ahora se trata de afinar y encontrar un mejor equilibrio", dijo el mexicano a Red Bull al cerrar la practica.

La diferencia entre las Ferreri y los Red Bull son de apenas detalles, Leclerc cerró con 1:12.656, Sainz con 1:12.700, luego aparece Checo Pérez con 1:13.035 y Max con 1:13.103, todos muy cerca pero con detalles que hacen la diferencia especialmente para el mexicano que demostró una vez más que puede competir hasta contra su compañero de ser necesario.

La carrera en el Gran Premio de Mónaco será sumamente complicada pues la pista además de ser muy estrecha en ciertas zonas se dificulta los adelantamientos sin contar las altas velocidades que se alcanzan en sectores que pueden ser determinaste y se vio en esta segunda practica luego de que Daniel Ricciardo tuvo un accidente al estrellarse con las vallas de sin problema para el piloto solo para su monoplaza.

De momento las cosas han quedado cerradas por este día, la practica 3 y la clasificación se llevarán a cabo este sábado 28 de mayo desde las 6:00 am hasta las 9:00 am (Centro de México). La carrera se llevará a cabo el domingo 29 de mayo en punto de las 8:00 am. Checo Pérez buscará sacarse la espinita de haber perdido el Gran Premio de España por decisión de su equipo y no por algún indecente externo lo que tiene algo molesto al mexicano.