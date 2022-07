Fórmula 1: 'Checo' Pérez y Verstappen quieren regalar victoria "especial" a la afición en Austria

Red Bull llega al Gran Premio de Austria tras haber sumado puntos inesperados gracias a la remontada de Sergio 'Checo' Pérez. Cuando parecía que los austriacos no subirían al podio, pues Max Verstappen quedó rezagado por los daños en su auto, el mexicano pasó del último al segundo lugar para sumar puntos importantes para el equipo.

Gracias al podio del tapatío, Red Bull mantiene una ventaja de 63 sobre Ferrari en el Campeonato de constructores, y ahora tratará de aprovechar la localía para hacerla más amplia. Al respecto, 'Checo' Pérez declaró que se siente entusiasmado con la carrera en el Red Bull Ring, donde espera contar con mucho apoyo de la gente.

"Es un fin de semana muy importante para nosotros, tenemos a nuestro jefe (Dietrich Mateschitz) aquí, así que sería realmente especial darle una victoria este fin de semana", declaró el tapatío. De igual manera, señaló que repitió la pelea con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Silverstone, y que espera regalar un show tan emocionante en Austria.

"Fue una gran pelea. Incluso yo me emocioné. Normalmente, no me preocupo en ver las carreras en casa, no las veo. Pero esta la repetí un par de veces, 3 o 4 vueltas con Charles y Lewis. Fue un gran entretenimiento y los fans lo disfrutaron mucho", concluyó el tapatío.

Por otra parte su compañero Max Verstappen, líder del Campeonato de pilotos con 34 puntos de ventaja y ganador en Austria el año pasado, compartió que espera que este fin de semana logren sumar más unidades. "Hemos tenido muy buenos resultados en el pasado" y añadió que se dijo emocionado por ver a la afición, sobre todo la neerlandesa.

"Realmente a crecido en los últimos años y siempre es genial ver mucho naranja", aunque reconoció que será una interesante batalla con Mercedes y Ferrari, que en rectas largas en alta velocidad han sido más competitivos. "Tenemos que esperar y ver qué tan veloces seremos, pero estoy muy entusiasmado por todo el fin de semana".