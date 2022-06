Fórmula 1: 'Checo' Pérez ya está planeando su retiro de la máxima categoría del automovilismo

Sergio 'Checo' Pérez esta teniendo una de sus mejores temporadas al volante de la Fórmula Uno, donde con la escudería de Red Bull ha sabido llevar por buen puerto cada una de sus carreras. En entrevista con Hugo Sánchez, el piloto tapatío aseguró que su trayectoria en F1 podría terminar en un periodo relativamente corto de tiempo.

El piloto mexicano se pone como objetivo durar entre cuatro o cinco años más en el Gran Circo, pues busca dedicarse a criar a sus hijos e incursionar en otros ámbitos, como el empresarial.

“Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1, quiero hacer otras cosas. He hecho esto toda mi vida”, dijo.

“Tengo hijos pequeños que igual quiero disfrutar y mientras siga ilusionado y preparándome con esa ilusión daré mi cien. No podría estar en F1 y dar el 95 por ciento”, agregó Pérez, quien inicio su carrera en la máxima categoría del automovilismo en 2011, con 21 años de edad.

Sergio 'Checo' Pérez quiere enfocarse en otros temas y llevar una vida más tranquila, alejado del ojo de los medios de comunicación.

“Quiero cambiar al cien por ciento de vida. Probar en otras cosas. Aprender en el tema empresarial. Lo más fácil sería seguir involucrado, porque en este mundo tendría oportunidades y quiero algo diferente, algo muy diferente; igual después lo extraño y vuelvo, pero quiero enfocar mi vida en otras cosas y tener una vida más tranquila, alejado de tantas cámaras”, compartió el originario de Guadalajara, Jalisco para la cadena Star+.