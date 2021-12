Fórmula 1: "Checo es una leyenda"; Max Verstappen ante la gran carrera del mexicano

EAU.- De inicio a fin de la temporada 2021 de la Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez se fajó los pantalones y fue el coequipero que Max Verstappen necesitaba para coronarse como el nuevo campeón de pilotos, si bien en muchas carrera hizo grandes apariciones, llegando al podio, dando grandes carreras, y en otras se le complicó pero aún así hizo su trabajo y hoy en el momento que más lo necesitaban se convirtió en el héroe para el neerlandés que se deshizo en elogios para el mexicano luego de la gran ayuda para alcanzar a Hamilton.

Se corría la vuelta 21 del Gran Premio de Abu Dhabi cuando Max Verstappen había perdido la distancia con Hamilton llegando estar a 9 segundos del líder, pero fue ahí en donde el mexicano entró a la carga, siendo segundo durante esa vuelta nunca se le despegó y hasta tomó el liderato por unos segundos para retrasar al británico y que le diera el tiempo a Verstappen de alcanzarlos, fue así como el neerlandés agradeció al mexicano y le llamó "Checo es una leyenda" luego de su estrategia de hacerlo perder segundos para poder llegar y volver a luchar en la cima.

Las palabras de Max Verstappen fueron emitidas por la radio de Red Bull y comentaristas y parte del equipo de ambos pilotos aceptaron que la estrategia del mexicano le valió prácticamente el título a Verstappen, ya que luego de acorar la distancia de esos 9 segundos solo a 1 fue que se vivió un cierre de maravilla con el que se coronó el neerlandés y por primera vez obtuvo el título de la Fórmula 1, desbancando a Mercedes y Lewis Hamilton.

Leer más: Fórmula 1: Mercedes no se fue con las manos vacias y gana el Campeonato de Constructores

Lamentablemente para el mexicano luego de esa gran movida tuvo algunos problemas que no le permitieron terminar la carrera, lo que hizo que no sumara puntos pero que aún así hiciera lo más importante que fue ayudar a su compañero. Checo Pérez culminó 15 del Gran Premio de Abu Dhabi, aún así se llevó las palmas de todo Red Bull y los seguidores de Max y los suyos que nunca dejaron de confiar que era el piloto que necesitan para poder lograr este campeonato.

Sergio Pérez hisi su trabajo en el GP de Abu Dhabi de maravilla | Foto: EFE

Tras finalizar la carrera, Checo Pérez habló con los medios y dejó claro que el trabajo en equipo fue maravilloso para ese título, aunque lamentablemente no pudieron conseguir el campeonato de constructores, "Estoy contento por Max porque era el piloto que más lo merecía. Ha manejado en un nivel increíble en la temporada", dijo el mexicano. "Max ha sido un excelente compañero de equipo, una gran persona y el equipo en general. Una pena que al final no conseguimos el campeonato de constructores", afirmó.

Tambien aclaró el tema de su abandono, aseguró que su motor estaba muy cerca de fallar por lo que quería evitar un nuevo safety car y complicar a su compañero y decidió ya no seguir en la carrera y dejarlo ganar, "Al final me tuve que retirar porque el motor estaba al limite de poder fallar, y no queríamos el safety car, pero creo que pudiéramos haber quedado a uno o dos puntos del campeonato de constructores", finalizó el mexicano.