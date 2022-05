Fórmula 1: Chris Horner defendió su decisión en el GP de España pero aplaudió labor de 'Checo' Pérez

Red Bull logró el 1-2 en el Gran Premio de España, segundo de la temporada de Fórmula 1, con el triunfo de Max Verstappen y el segundo lugar de Sergio 'Checo' Pérez. Sin embargo, el mexicano terminó un poco molesto la carrera por la instrucción de ceder su posición al neerlandés.

Al respecto, Christian Horner, jefe de la escudería de Red Bull, defendió su decisión de pedirle a Pérez Mendoza que cediera el paso a Verstappen. Explicó que las estrategias eran diferentes, por las condiciones que se presentaron, pero destacó lo bien que lo hicieron juntos.

"Tengo que hablar por Checo, hizo el trabajo en equipo" comentó a Sky F1. "Él (Checo) y Max terminaron con diferentes estrategias y desde la perspectiva del equipo, no podíamos correr ningún riesgo con un 1-2 y la oportunidad de obtener grandes ganancias sobre nuestros competidores".

Horner enfatizó que no tenía caso dejar que pelearan por la primera posición si Verstappen tenía neumáticos nuevos, además que necesitaban defender el 1-2 frente a George Russell. Por ello, reiteró, tomaron la decisión de pedirle a 'Checo' Pérez que cediera su lugar, pues no podían arriesgarse a un abandono de alguno de los dos.

"Estaban en diferentes estrategias, por lo que no fue una pelea directa. Max tenía tanta ventaja en los neumáticos y, por supuesto, las llantas de Checo no lo habrían logrado, ya sabes, no pensamos que hasta el final. Así que es por eso que enfrentó hacia el final de la carrera para obtener esa valiosa vuelta rápida, también", defendió el jefe de Red Bull.

Por último, Horner manifestó su confianza en que 'Checo' y aplaudió que el mexicano defienda su lugar. "Creo que él ve la trama de la carrera. Así que en el calor del momento entenderás que es un piloto de carreras y si no estaba presionando esas cosas, no está haciendo su trabajo".