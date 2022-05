Fórmula 1: ¿Cómo queda la pelea por el título tras el GP de Miami?

Estados Unidos.- Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami, primero de la historia en la Fórmula 1 con ello llegó la repartición de puntos luego de la carrera, en esta ocasión los movimientos se dieron en la parte media la tabla ya que los que están luchando por la cima se mantienen con un gran ritmo en donde se acercan pero manteniendo una distancia considerable.

La parte alta la clasificación es comanda por Ferrari, Red Bull y sorpresivamente por un integrante de Mercedes y no es Lewis Hamilton, sino George Russel quien se ha sabido manejar en la campaña para mantenerse sobre su compañero. La cima es solo de Charles Leclerc, el piloto de Ferrari no ha soltado la primera posición y aunque en este GP de Miami no ganó si sumó una gran cantidad de puntos para mantenerlo ahí con 104 puntos.

Luego aparecen los dos pilotos de Red Bull, comandando el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen con 85 puntos para ser el segundo lugar y que sumó bastante unidades luego de que fue el ganador del GP de Miami con una amplia ventaja sobre Leclerc. En la tercera posición aparece el mexicano, Sergio "Checo" Pérez quien se quedó con el cuarto lugar y llegó a 66 puntos, en comparación de lo que hizo la temporada pasada, ahora tiene un lugar mejor.

El Top 5 se cierra con George Russel quien en llegó a 59 puntos pero que fue uno de los mejores pilotos de este fin de semana arrancando desde muy abajo y superando las posiciones, incluso dejando atrás a Lewis Hamilton. El quinto lugar es Carlos Sainz quien aunque se quedó con el tercer lugar de la carrera apenas llegó a 53 puntos, algo bueno pero aún lejos de los primeros lugares.

Clasificación

Charles Leclerc - 104 puntos Max Verstappen - 85 puntos Sergio Pérez - 66 puntos George Russel - 59 puntos Carlos Sainz - 53 puntos Lewis Hamilton - 36 puntos Lando Norris - 35 puntos Valtteri Bottas - 30 puntos Esteban Ocon - 24 puntos Kevin Magnussen - 15 puntos Daniel Ricciardo - 11 puntos Yiki Tsunoda - 10 puntos Pierre Gasly - 6 puntos Sebastian Vettel - 4 puntos Fernando Alonso - 4 puntos Alexander Albon - 2 puntos Zhou Guanyu - 1 punto Lance Stroll - 1 punto Mick Schumacher - 0 Nico Hulkenberh - 0 Nicholas Latifi - 0

Ahora la Fórmula 1 regresará a Europa y hará un paró de varios días ya que el Gran Premio de España se correrá hasta el 22 de mayo en donde de nuevo las cosas en la pelea por el título volverán a moverse.