Fórmula 1: "Creo que Ferrari está un poco por delante de nosotros"; Max Verstappen

Hungaroring, Hungría.- Max Verstappen no salió del segundo lugar en el primer entrenamiento que se realizó en la pista de Hungaroring, no obstante en la práctica 2 no pudo mejorar su resultado al caer en la cuarta ubicación, por lo que tuvo que tolerar la victoria de los Ferrari: Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.

El neerlandés se quejó de oscilaciones que calificó "una broma", pues su RB18 no fue veloz en el circuito y eso lo hizo tener serios problemas. "Un poco complicado como se esperaba por aquí. Solo tratando de encontrar un equilibrio de alta y baja velocidad. A veces funciona un poco mejor, a veces más complicado pero un poco de trabajo por hacer", mencionó a la Fórmula 1.

Por otro lado el coequipero de Sergio 'Checo' Pérez declaró que Ferrari se encuentra un poco mejor que los Red Bull Racing, sin embargo agregó que de la noche a la mañana podría haber un cambio de clima que los podría favorecer para las últimas pruebas antes del GP de Hungría.

"Creo que (Ferrari) está un poco por delante de nosotros. Será difícil para nosotros superar eso, pero creo que de la noche a la mañana intentaremos cerrar la brecha tanto como podamos y ver qué nos dará el clima mañana...Creo que en seco no podemos competir, así que tal vez en lluvia podamos", comentó.

Max Verstappen finalizó en el segundo lugar de las primeros entrenamientos al terminar con un tiempo de 1:18.880, solo 0.130 segundos del español Carlos Sainz Jr. Mientras que, en la segunda prueba, terminó con un tiempo de 1:18.728; Leclerc ganó esta práctica de la Fórmula 1.

Para el día sábado se llevarán a cabo las últimas prácticas y la clasificación previo a la decimotercera carrera de la temporada 2022 del rey del automovilismo. La 'Qualy' del Gran Premio de Hungría se llevará a cabo en punto de las 09:00 horas (tiempo de México).