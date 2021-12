Fórmula 1: Critican a Checo Pérez luego de la estrategia que usó para ayudar a Verstappen a ganar el título

México.- La temporada 2021 de la Fórmula 1 llegó a su final con el título de Max Verstappen venciendo a Lewis Hamilton en la última carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi y uno de los protagonistas de esa noche fue el mexicano Sergio "Checo" Pérez que aunque no pudo ganar podio si hizo todo lo necesario para ayudar a su compañero para que volviera a la pelea por el título de pilotos y aunque su estrategia fue aplaudida, por Max, Red Bull y hasta los aficionados hubo quien no estuvo de acuerdo y lo hizo público.

El expiloto de Fórmula 1 Sebastien Bourdais se expresó de mala manera sobre la estrategia que utilizó el mexicano y su equipo para ayudar a Verstappen, aseguró que retrasar a Hamilton con cambio de velocidades para que el neerlandés pudiera recortar distancia de los 8 segundos que lo separaban era algo desleal y cero deportivo por lo que no entendía porque pueden celebrar alguna acción como esa, a pesar de que muchas otras personas lo vieron como una gran hazaña para la carrera.

"No puede empezar a entender cómo (Checo) Pérez puede estar contento consigo mismo y cómo la gente le aplaude por lo que hizo. Reducir la velocidad a propósito y utilizar todos los trucos sucios para obstaculizar a Hamilton. Cero deportividad por parte de todo el equipo", fueron las palabras el expiloto que no vio nada extraordinario en la maniobra de Reb Bull y hasta se negó a aceptar que haya sido algo éticamente apropiado por lo que llama a replantear lo que está bien y no en la Fórmula 1.

Por el lado de los que le aplauden la estrategia al mexicano está Max Verstappen quien incluso llamó "Leyenda" a su compañero luego de que usara su habilidad para defender la posición y que luego de que lo alcanzara le diera el pase libre para que adelantara y al final terminara ganando la carrera como tambien el título, el primero en su estancia en la Fórmula 1 y de paso acabar con el reinado de Hamilton quien por ahora se quedó en 7 títulos mundiales.

Sebastien Bourdais criticó las acciones de Pérez en el GP de Abu Dhabi | Foto: Captura

En lo que respecta a Checo Pérez, se mostró contento con la forma en la que cerraron la carrera y lo que hizo para el título, confesó que está contento por el resultado y que si bien pudieron haber tenido un podio con él, el tema mecánico lo hizo complicado pero aún así agradeció a todos el apoyo de durante la temporada, "Muy contento por todo, por Max y por mi equipo! Al final pudimos apoyar y hacer diferencia en el resultado. Una pena no poder terminar la carrera con otro pódium en la bolsa, pero contento con la temporada. ¡Gracias por todo su apoyo durante esta temporada intensa!". dijo.

Pérez tuvo este miércoles su última prueba con el auto antes de terminar la temporada, la mayoría del equipo viajó a Países Bajos para el recibimiento de Max Verstappen, pero no pudo asistir por la prueba que tuvo que hacer, ahora oficialmente ha culminado su temporada y es posible que esté presente en la entrega del campeonato a su compañero este viernes en París.