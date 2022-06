Fórmula 1: Cuauhtémoc Blanco y 'Bam bam' Zamorano eran los ídolos de 'Checo' Pérez en América

No es secreto que el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez es un gran aficionado del América y que su sueño era convertirse en jugador de las Águilas. Tan grande era su pasión por el equipo de Coapa, que un día dejó el automovilismo con tal de no perderse un encuentro del equipo de sus amores.

Así lo relató el padre del piloto, Antonio Pérez Garibay, en entrevista con Jorge 'Burro' Van Rankin para el canal de YouTube de este último. En dicha plática, el padre de 'Checo' Pérez también relató que Cuautémoc Blanco e Iván 'Bam Bam' Zamorano eran los ídolos de su hijo menor.

"Checo había renunciado a los Go Karts. se fue con Emilio Azcarraga al Chivas vs América en Guadalajara. Iba a ser campeón de los Go Karts, prefirió ir al futbol. Se fue en el camión, me acuerdo, con Cuauhtémoc Blanco. Era su macro héroe. El Bam Bam Zamorano ni se diga", compartió.

Por su parte, Van Rankin recordó que él también ha compartido momentos con el piloto de Red Bull, que es cien por ciento aficionado azuclrema. "Checo es americanista, hemos bajado al vestidor del América, hemos llorado juntos con las derrotas del América", recordó.

En ese contexto, Antonio Pérez reconoció que al principio 'Checo' no quería dedicarse por complero al automovilismo, pero que se convenció cuando vio a su hermano correr en Europa. Fue en ese momento, señaló su progenitor, que su hijo decidió olvidarse del futbol.

Al final, la decisión de 'Checo' Pérez y su exitosa carrera en Fórmula 1 es de sobra conocida. Con el triunfo en el Gran Premio de Mónaco superó las victorias que en su momento logró Pedro Rodríguez, con lo que se convirtió en el piloto mexicano más ganador de la historia.