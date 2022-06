Fórmula 1: Daniel Ricciardo trabaja en una serie de televisión de la categoría reina

Daniel Ricciardo, piloto australiano de la escudería McLaren, se encuentra en negociaciones con la compañía de televisión Hulu para la entrega de una serie basada en la Fórmula 1, pero con guión elaborado, por lo que espera un grupo de escritores que se sumen a la convocatoria y que estén dispuestos a proponer sus ideas.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Hulu fue la última compañía de televisión que plasmó el auge de la Fórmula 1, por lo que, Daniel Ricciardo compartió la historia a través de su cuenta de Instagram y se espera un anuncio oficial por parte suya en los próximos días, aunque su participación no está definida.

De forma extraoficial, se sabe que la serie estaría compuesta por episodios de 30 minutos, por lo que actualmente se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, ya hay varias productoras que están involucradas en el proyecto, entre las que destacan ABC Signature, Lionsgate TV y Temple Hill, todas ellas inglesas y algunas australianas.

Te recomendamos leer

Sin embargo, los detalles todavía no han sido revelados y al momento son un secreto hasta que no se logren los avances, pero de acuerdo al informe, se buscan escritores que propongan ideas, temas y comiencen a trabajar en la elaboración del guión para la nueva serie que pretende emular el éxito de “Drive to Survive” en Netflix o las películas “Rush” y Le Mans ‘66”.