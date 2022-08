Fórmula 1: Domenicali confirmó que Francia sale del calendario y cerró la puerta a las mujeres con polémico comentario

Dos de los grandes premios que estaban en duda para la temporada 2023 de Fórmula 1 eran el Gran Premio de Francia y el de Bélgica, y este jueves el director de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que el Circuito Paul Ricard no estará en el calendario del próximo año.

El CEO de Fórmula 1 señaló que no pretenden que sea un adiós definitivo, además que no han cerrado las conversaciones por completo. "Una posibilidad, no para el próximo año pero en el futuro, podría ser la de encontrar una rotación que permitiría a cada uno (de los grandes premios) formar parte del calendario".

"Estamos hablando tanto con la Federación Francesa como con el Gobierno porque cada día el futuro de los Grandes Premios está ligado a los promotores que vean el evento como una inversión de país. Las discusiones están por tanto abiertas", señaló Domenicali, quien no adelantó información sobre Bélgica, otro Gran Premio que termina contrato y que no ha renovado.

Cierra la puerta a las mujeres con polémico comentario

Recientemente, Toto Wolff, habló sobre la posibilidad de que ver mujeres pilotando en Fórmula 1. En específico se refirió al caso de Luna Fluxá, joven promesa española. "Estoy seguro de que las pilotas que están ahí pueden llegar a la parrilla por méritos propios", fueron las palabras del director de Mercedes.

Pero mientras en el equipo alemán apoyan la diversidad y la inclusión de mujeres, el propio director de la Fórmula 1 les cierra las puertas y con comentarios polémicos. "Hablando de manera realista, a menos que haya algo como un meteorito, no veo a una chica que ingrese a la F1 en los próximos cinco años", fue la declaración de Domenicali.

Para el italiano, el problema es que para dar a las mujeres la oportunidad de estar al mismo nivel de los chicos, "necesitan tener la misma edad cuando empiezan a pelear en la pista". Desde 1976, cuando Lella Lombardi participó en el Gran Premio de Austria, ninguna mujer inicia una carrera de Fórmula 1.

En 2014 y 2015, Susie Wolff, esposa de Toto, probó con Williams pero no le dieron más oportunidad. De hecho, el director de Mercedes criticó que la escudería nunca se atrevió a llamarla. Mientras que en 2019 se creó al Serie W, competición para las mujeres, que consta de 10 carrera (menos de la mitad que la F1) y que sigue siendo controversial pues hay quienes consideran que no les da la oportunidad de competir a otros niveles.