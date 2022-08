Fórmula 1: El día que Lewis Hamilton quiso correr para Red Bull

La Fórmula 1 perdería parte de su encanto si no fuera por las rivalidades que se van formando entre pilotos y entre escuderías. Actualmente, una de las más reconocidas es sin duda la que tienen Red Bull y Mercedes y que, por ende, se tradujo en una rivalidad entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, cuyo punto cumbre llegó en el 2021.

El neerlandés evitó que el británico ganara su octavo título mundial y además puso fin a una racha de 7 años en los que Mercedes se quedó con el Campeonato de pilotos, de los cuales Nico Rosberg ganó uno (2016) y los otros seis fueron obra de Hamilton, quien llegó a la escudería alemana en 2013.

Sin embargo, antes de sumarse al equipo de las Silver arrows, el heptacampeón mundial planteó la posibilidad de correr con Red Bull. Así lo compartió el jefe de la escudería austriaca, Christian Horner, quien relató que en la época de esplendor de los de Milton Keynes, cuando ganaron 4 años seguidos el Campeonato de pilotos y de constructores, varios pilotos soñaban con llegar.

"Lewis y yo hemos tenido conversaciones a lo largo de los años", compartió el expiloto británico en charla con Daily Mail en marzo, pero cuyas palabras han resonado nuevamente en medio de la pausa de verano y los movimientos de diferentes escuderías. "Entre 2010 y 2013, él estaba muy interesado en venir y conducir para Red Bull".

Aunque ahora tienen una gran rivalidad, Hamilton estuvo interesado en correr con Red Bull. Foto: EFE

No obstante, Horner señaló que no lo consideraron porque en ese momento tenían a Sebastian Vettel. "Y tener dos pilotos alpha no habría tenido sentido", declaró el jefe del equipo austriaco. De igual manera, Horner compartió que tuvo un pequeño papel en la llegada de Hamilton a Mercedes tras su salida de McLaren.

"Niki Lauda estaba en Mercedes y estaba muy interesado en llevarse a Lewis; recuerdo haberlo animado a que lo hiciera. Estábamos peleando contra McLaren y en 2012 tenían el coche más rápido. Sentimos que Lewis en un McLaren sería más una amenaza que si se iba a Mercedes", y reconoció que al final el resultado no fue el que esperaba. "Sería justo decir que me resultó contraproducente", finalizó.

En su primer año con Mercedes, Lewis Hamilton finalizó cuarto, por detrás de Mark Webber (Red Bull), Fernando Alonso (Ferrari) y Sebastian Vettel (Red Bull). Para 2014, el británico ganó su segundo campeonato, primero con el equipo alemán, con el cual también tiene dos subcampeonatos (2016 y 2021).