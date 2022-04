Fórmula 1: El motivo por el cual 'Checo' Pérez se decidiría a retirarse del circuito en un futuro

Sergio 'Checo' Pérez está viviendo la que podría su mejor temporada de Fórmula 1 desde su debut. Con dos podios y puntos en 3 de 4 carreras, el objetivo sería finalizar entre los tres mejores del Campeonato de pilotos este año, lo que sería el mejor logro en su trayectoria.

El piloto mexicano tendrá que aprovechar el buen momento para cerrar una temporada histórica, pues de lo contrario el tiempo comenzará su cuenta regresiva. Si bien no es un veterano como Fernando Alonso (40 años), con sus 32 años sí está por encima de los 26.9 años que promedian los pilotos este año en la Fórmula 1.

Pese a ello, el originario de Guadalajara no piensa todavía en retirarse de la categoría. Esto a menos que se presentara una situación que le hiciera evaluar su futuro y dejar su carrera en el automovilismo, principalmente para pasar más tiempo con su familia.

El mexicano lleva dos segundos lugares en la temporada 2022

"Tener demasiadas carreras es algo que no se puede, permitir, al menos para mí. Ahora mismo tenemos muchas carreras, sesiones de simulador antes de cada ronda, eventos con socios y demás. Básicamente no tenemos tiempo para nosotros y nuestras familias", declaró el piloto de Red Bull en entrevista con The Athletic.

Por mucho tiempo, el calendario de la Fórmula 1 contempló entre 14 y 17 carreras, aunque en 2004 y 2005 se corrieron 18 y 19 por primera vez, respectivamente. Aunque en 2009 se volvió a tener 17 eventos, en 2012 se llegó a 20 y en este 2022 se tienen contempladas 23 carreras.

El Acuerdo de la Concordia actual especifica un máximo de 24 rondas y tiene vigor hasta 2025. Sin embargo, recientemente el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, declaró que ven potencial para llegar a las 30 carreras por el creciente interés en el circuito alrededor del mundo.

Al respecto, 'Checo' Pérez enfatizó que es agradable ver el creciente interés de la gente, pero que para él 30 carreras serían demasiadas. "Tengo un par de hijos pequeños (con uno tercero en camino). Creo que si el calendario (sigue ampliándose más), entonces definitivamente no lo seguiré", sentenció.