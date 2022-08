Fórmula 1: El tailandés Alex Albon renovó su contrato con la escudería Williams Racing

El equipo Williams Racing de la Fórmula 1 anunció este miércoles la ampliación del contrato del piloto británico, de origen tailandés, Alex Albon. A sus 26 años, se ha comprometido por una temporada “y más allá”, según apuntó Williams, por lo que se trata de una renovación multianual.

Será la segunda temporada consecutiva del británico en Williams, que le recuperó para la Fórmula 1 después de haber pasado por la estructura de Toro Rosso, en 2019, y, posteriormente, Red Bull, hasta finales del año 2020, cuando fue sustituido por el mexicano Sergio Pérez.

“Es realmente emocionante permanecer con Williams Racing para 2023 y espero ver lo que podemos lograr como equipo en el resto de esta temporada y el próximo año. El equipo está esforzándose mucho para progresar, y estoy realmente motivado para continuar este viaje y desarrollar aún más nuestros aprendizajes juntos”, comentó en declaraciones a su equipo.

Anuncio de Williams Racing sobre la renovación de Alex Albon.

Alex Albon anunció que permanecerá en Williams hasta 2023, mientras que el enredo en torno a la firma en Alpine de Oscar Piastri, otra de las esperanzas de la Fórmula 1, permanecía sin novedades este miércoles. “Entiendo que Williams Racing, con mi acuerdo, publicó un comunicado de prensa esta tarde indicando que conduciré para ellos el año que viene. Es exacto y firmé un contrato con Williams para 2023. Conduciré para Williams el año que viene”, indicó este miércoles Albon en su cuenta de Twitter.

El piloto parafraseó así irónicamente un tuit publicado el martes por la tarde por el australiano Oscar Piastri desmintiendo el anuncio realizado por la escudería de F1 francesa Alpine, según la cual había firmado con ella para la próxima temporada: “Entiendo que Alpine F1, sin mi acuerdo, difundió por la tarde un comunicado de prensa diciendo que yo pilotaría para ellos el año que viene. Es falso y yo no he firmado ningún contrato con Alpine para 2023. No seré piloto de Alpine el año próximo”, declaró Piastri, de 21 años.

Jost Capito, CEO y director del Williams le consideró “un gran piloto y un miembro valioso” del equipo. “Estamos encantados de poder confirmar que trabajaremos con él a largo plazo. Alex aporta una gran combinación de habilidades y aprendizaje que ayudarán a que el equipo tenga más éxito en el futuro. Es un competidor feroz, ha demostrado ser un miembro del equipo leal y estamos encantados de que nos brinde una base estable para continuar desarrollándonos”, señaló Capito.

Albon ha sumado tres puntos esta temporada, uno en Australia y dos en Miami ocupando actualmente el puesto 19º en el Mundial de Fórmula 1. Williams no hizo alusión este miércoles a su otro piloto, el canadiense Nicholas Latifi, cuyo contrato expira al final de este año.