Fórmula 1: En Mercedes ven a niña española con potencial para ser la primera mujer en la categoría

Si bien poco a poco las mujeres se van abriendo camino en el automovilismo en diferentes categorías, en la Fórmula 1 todavía se ve complicado que alguna tenga una oportunidad. Sin embargo, Mercedes podría ser una de las primeras escuderías en darle una oportunidad a alguna pilota.

De hecho, en la escudería alemana ya se han fijado en una joven niña española que acaba de fichar con Mercedes tras su victoria en las Euro Series de Karting. Se trata de Luna Fluxá, de 12 años pero que desde los siete años comenzó a competiry ahora ha llamado la atención de Toto Wolff, director del equipo alemán.

En entrevista con el Financial Times, Wolff destacó el talento que ha mostrado Fluxá, cuyos hermanos mayores Lorenzo y Lucas, de los cuales el primero corre actualmente en la Formula Regional European by Alpine. "No me atrevo a decir que tengamos a la mejor mujer, pero sí que pensamos que ella es capaz de lograrlo".

El expiloto denunció las pocas oportunidades que reciben las mujeres en Fórmula 1 y puso de ejemplo a su esposa Susie Wolff, quien hace poco dejó a Venturi y la Fórmula E. El directo de Mercedes señaló que su pareja pudo tener una oportunidad con Williams, pero que no se la dieron.

"Susie estaba asolo unas pocas décimas de Felipe Massa y no le dieron una oportunidad en Williams; nunca se atrevieron a llamarla", recordó Toto, sobre el rendimiento de su esposa durante los entrenamientos libres en los cuales, según él, impresionó a la directiva del equipo.

Por último, Wolff reconoció que el ingreso de las mujeres a la Fórmula 1 no será pronto, pero confía en que poco a poco se les dé oportunidad. "En los próximos diez años no es realista ver una combinación de hombres y mujeres, pero estoy seguro de que las chicas que están ahí pueden llegar a la parrilla por méritos propios".